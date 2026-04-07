Rajasthan : 1500 से अधिक गांवों के लिए राहत भरी खबर, जलसंकट को देखते हुए पीएचईडी ने भरी डिग्गियां

जोधपुर। गर्मी के मौसम और जलसंकट की चुनौती को देखते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) ने क्लोजर अवधि के दौरान डिग्गियों से वाटर मैनेजमेंट (जल प्रबंधन) कर डिग्गियों में बड़े पैमाने पर जल संग्रहण कर लिया है। क्लोजर के अंतिम चरण में जब पंजाब से नहर के माध्यम से पानी पहुंचने में समय लगेगा। ऐसे में, इस रणनीति से करीब 1581 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत काफी हद तक कम होगी।