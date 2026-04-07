Jodhpur: ममता पर भारी पड़ा न्याय, मां की गवाही से रेप के आरोपी बेटे को 10 साल की सजा

इसके बाद यह भी पता चला कि आरोपी ने कुछ समय पहले बड़ी बहू के साथ भी डरा धमकाकर बलात्कार किया था जब वह शौच के लिए बाहर गई थी। बड़ी बहू ने इस घटना के बारे में अपने पति को भी बताया, लेकिन लोक-लाज की वजह से उन्होंने इस घटना को लेकर चुप्पी साध ली और किसी को कुछ भी नहीं बताया। वहीं आरोपी ने घर की छोटी बहू के साथ फिर से बलात्कार किया तो इस बार छोटी बहू ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई।