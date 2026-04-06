BH Series: भारत सीरीज वाहनों पर जोधपुर आरटीओ की सख्ती, 1 बाइक पर लगा 60 हजार का जुर्माना

विभाग के अनुसार नियमानुसार प्रतिदिन 100 रुपए के हिसाब से पेनल्टी जोड़ी जा रही है। इसी क्रम में एक दुपहिया वाहन पर 60 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। आरटीओ अब तक 400 से अधिक बीएच सीरीज वाहनों को नोटिस जारी कर चुका है। सभी वाहन मालिकों को निर्धारित समय में टैक्स जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें से कई वाहन मालिकों ने टैक्स के साथ पेनल्टी भी जमा कर दी है, जबकि शेष मामलों में कार्रवाई जारी है।