Jodhpur: राजस्थान में ही आयुर्वेद दवाओं की जांच, डीआरएल जांच में दवा की शुद्धता पर लगेगी मुहर

आयुर्वेद विवि जोधपुर के एचओडी, रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना प्रो गोविंद सहाय शुक्ला ने कहा कि डीआरएल से हर्बल मेडिसिन की जांच के अलावा रिसर्च को काफी बढ़ावा मिलेगा। अब तक छात्र-छात्राएं अपने थीसिस की जांच के लिए देश के कई हिस्सों में सैंपल भेजते थे और काफी समय लगता था। कई बार तो जांच भी नहीं हो पाती थी। अब आयुर्वेद विवि में ही फार्मेसी से संबंधित सभी तरह की जांचें होगी। आने वाले दिनों में हम लोग फार्मेसी से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण भी देंगे। कुल मिलाकर अब जोधपुर की आयुर्वेदिक दवाओं पर मोहर चलेगी।