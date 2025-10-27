Ranikhet Express: नवंबर में 18 ट्रिप तक जयपुर नहीं जाएगी रानीखेत, जानिए परिवर्तित मार्ग और तारीख

जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि इस तकनीकी ब्लॉक के कारण ट्रेन संचालन प्रभावित होगा। यात्रियों से आग्रह किया गया है कि वे नौ नवंबर से 12 दिसंबर तक इस अवधि में अपनी ट्रेनों की स्थिति जांच कर ही यात्रा करें, ताकि उन्हें असुविधा न हो। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे परिवर्तित मार्ग और तिथियों की जानकारी लेकर यात्रा सुनिश्चित करें।