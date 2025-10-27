Patrika LogoSwitch to English

Ranikhet Express: नवंबर में 18 ट्रिप तक जयपुर नहीं जाएगी रानीखेत, जानिए परिवर्तित मार्ग और तारीख

Ranikhet Express: जैसलमेर वाया फलोदी से काठगोदाम तक चलने वाली रानीखेत एक्सप्रेस नवंबर में 18 ट्रिप तक जयपुर नहीं जाएगी। जानिए परिवर्तित मार्ग और तारीख

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Santosh Trivedi

Oct 27, 2025

ranikhet express

Photo- Patrika

Ranikhet Express: जैसलमेर वाया फलोदी से काठगोदाम तक चलने वाली रानीखेत एक्सप्रेस नवंबर में 18 ट्रिप तक प्रदेश की राजधानी जयपुर नहीं जाएगी। इसका कारण जयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के तहत एयर कॉनकोर्स (फेज-2) की स्थापना के लिए लिए जा रहे तकनीकी ब्लॉक हैं, जिससे नवंबर और दिसंबर में ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।

जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि इस तकनीकी ब्लॉक के कारण ट्रेन संचालन प्रभावित होगा। यात्रियों से आग्रह किया गया है कि वे नौ नवंबर से 12 दिसंबर तक इस अवधि में अपनी ट्रेनों की स्थिति जांच कर ही यात्रा करें, ताकि उन्हें असुविधा न हो। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे परिवर्तित मार्ग और तिथियों की जानकारी लेकर यात्रा सुनिश्चित करें।

ट्रेन संख्या 15013 (जैसलमेर-फलोदी-काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस) जो 9 से 12, 14, 22 से 24, 26 से 28 और 30 नवंबर से 2 दिसंबर तथा 6 से 9 दिसंबर तक प्रस्थान करेगी, वह अपने निर्धारित मार्ग फुलेरा-जयपुर-रेवाड़ी की बजाय परिवर्तित मार्ग फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी से चलेगी। इस दौरान ट्रेन रींगस, नीमकाथाना और नारनौल स्टेशनों पर ठहरेगी।

इसी प्रकार ट्रेन संख्या 15014 (काठगोदाम-फलोदी-जैसलमेर रानीखेत एक्सप्रेस) जो 8 से 11, 13, 21 से 23, 25 से 27 और 29 नवंबर से 1 दिसंबर तथा 5 से 8 दिसंबर तक चलेगी, वह अपने निर्धारित मार्ग रेवाड़ी-जयपुर-फुलेरा की बजाय परिवर्तित मार्ग रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा से संचालित होगी। इस दौरान ट्रेन नारनौल, नीमकाथाना और रींगस स्टेशनों पर ठहरेगी।

