जोधपुर में RSS की राष्ट्रीय बैठकः बीजेपी-एबीवीपी समेत 32 संगठनों के 300 से अधिक लोगों का लगेगा जमावड़ा

जोधपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की 5 से 7 सितम्बर तक होने वाली अखिल भारतीय समन्वय बैठक में संघ से प्रेरित 32 संगठनों के करीब 300 से अधिक अखिल भारतीय स्तर के अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में भाग लेने के लिए विविध संगठनों के अधिकारी बुधवार रात्रि से आना शुरू हो जाएंगे।
समन्वय बैठक में इस प्रकार का यह नवाचार पहली बार देखने को मिलेगा कि बैठक में आने वाले विविध संगठनों के अखिल भारतीय स्तर के अधिकारियों को एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन से बैठक स्थल तक लाने के लिए उन्हीं संगठनों के महानगर व प्रांत के प्रमुख स्वयंसेवकों को जिम्मेदारी दी गई है।
बैठक में राष्ट्र सेविका समिति, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिन्दू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय किसान संघ, विद्या भारती, भारतीय मजदूर संघ सहित 32 संघ प्रेरित विविध संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री व प्रमुख पदाधिकारी सहभागी होंगे। संबंधित संगठन के कार्यकर्ता का अपने उच्चाधिकारी को रिसीव करने के नवाचार का मुख्य ध्येय यह है कि कार्यकर्ता का अपने उच्चाधिकारियों से आपसी मेलजोल व संवाद हो सके। ताकि उनके साथ सहज वार्तालाप हो सके।
इससे पहले सोमवार को सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने संगठन के अधिकारियों से कक्ष बैठक में परामर्श किया। सरसंघचालक पहले से ही जोधपुर में मौजूद हैं।
जोधपुर प्रांत संघ चालक हरदयाल वर्मा ने बताया कि मंगलवार को संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल, सीआर मुकुंदा, अरुण कुमार, रामदत्त चक्रधर, आलोक कुमार, अतुल लिमये सहित अन्य अखिल भारतीय पदाधिकारी भी पहुंचे।