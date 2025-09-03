Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

जोधपुर में RSS की राष्ट्रीय बैठकः बीजेपी-एबीवीपी समेत 32 संगठनों के 300 से अधिक लोगों का लगेगा जमावड़ा

बैठक में राष्ट्र सेविका समिति, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिन्दू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय किसान संघ, विद्या भारती, भारतीय मजदूर संघ सहित 32 संघ प्रेरित विविध संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री व प्रमुख पदाधिकारी सहभागी होंगे।

जोधपुर

Kamal Mishra

Sep 03, 2025

RSS coordination meeting
फाइल फोटो-पत्रिका

जोधपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की 5 से 7 सितम्बर तक होने वाली अखिल भारतीय समन्वय बैठक में संघ से प्रेरित 32 संगठनों के करीब 300 से अधिक अखिल भारतीय स्तर के अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में भाग लेने के लिए विविध संगठनों के अधिकारी बुधवार रात्रि से आना शुरू हो जाएंगे।

समन्वय बैठक में इस प्रकार का यह नवाचार पहली बार देखने को मिलेगा कि बैठक में आने वाले विविध संगठनों के अखिल भारतीय स्तर के अधिकारियों को एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन से बैठक स्थल तक लाने के लिए उन्हीं संगठनों के महानगर व प्रांत के प्रमुख स्वयंसेवकों को जिम्मेदारी दी गई है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री आएंगे

बैठक में राष्ट्र सेविका समिति, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिन्दू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय किसान संघ, विद्या भारती, भारतीय मजदूर संघ सहित 32 संघ प्रेरित विविध संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री व प्रमुख पदाधिकारी सहभागी होंगे। संबंधित संगठन के कार्यकर्ता का अपने उच्चाधिकारी को रिसीव करने के नवाचार का मुख्य ध्येय यह है कि कार्यकर्ता का अपने उच्चाधिकारियों से आपसी मेलजोल व संवाद हो सके। ताकि उनके साथ सहज वार्तालाप हो सके।

मोहन भागवत ने किया परामर्श

इससे पहले सोमवार को सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने संगठन के अधिकारियों से कक्ष बैठक में परामर्श किया। सरसंघचालक पहले से ही जोधपुर में मौजूद हैं।

सरकार्यवाह होसबोले पहुंचे

जोधपुर प्रांत संघ चालक हरदयाल वर्मा ने बताया कि मंगलवार को संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल, सीआर मुकुंदा, अरुण कुमार, रामदत्त चक्रधर, आलोक कुमार, अतुल लिमये सहित अन्य अखिल भारतीय पदाधिकारी भी पहुंचे।

03 Sept 2025 08:36 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर में RSS की राष्ट्रीय बैठकः बीजेपी-एबीवीपी समेत 32 संगठनों के 300 से अधिक लोगों का लगेगा जमावड़ा

