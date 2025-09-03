जोधपुर में RSS की राष्ट्रीय बैठकः बीजेपी-एबीवीपी समेत 32 संगठनों के 300 से अधिक लोगों का लगेगा जमावड़ा

बैठक में राष्ट्र सेविका समिति, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिन्दू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय किसान संघ, विद्या भारती, भारतीय मजदूर संघ सहित 32 संघ प्रेरित विविध संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री व प्रमुख पदाधिकारी सहभागी होंगे। संबंधित संगठन के कार्यकर्ता का अपने उच्चाधिकारी को रिसीव करने के नवाचार का मुख्य ध्येय यह है कि कार्यकर्ता का अपने उच्चाधिकारियों से आपसी मेलजोल व संवाद हो सके। ताकि उनके साथ सहज वार्तालाप हो सके।