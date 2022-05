Spy : हनी ट्रैप (Honey Trape) में फंस सैन्य जवान ने पाक महिला को भेजी सूचनाएं

- पाक की महिला एजेंट (Pakistani Lady agent honey traped a army man) ने हनी ट्रैप में फंसाया

- जोधपुर की अति संवेदनशील रेजीमेंट के गोपनीय दस्तावेजों की फोटो व्हॉट्सऐप की

जोधपुर।

सीआइडी इंटेलीजेंस (CID Intellegence) जयपुर ने जोधपुर की अति संवेदनशील रेजीमेंट के एक जवान को सेना की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान की महिला एजेंट (army man send army's secret information to Pakistani lady agent) को भेजने के आरोप में गिरफ्तार (Army man arrested in spy case) किया। उसके मोबाइल की जांच में अनेक गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान भेजने की पुष्टि हुई है।(army man honey trapeed by pakistani lady)

पुलिस महानिदेशक (इंटेलीजेंस) उमेश मिश्रा ने बताया कि सेना की गोपनीय सूचनाएं लीक करने वालों पर इंटेलीजेंस की ओर से गोपनीय नजर रखी जा रही है। इसी के तहत जोधपुर में सेना की अति संवेदनशील रेजीमेंट में पदस्थापित गनर प्रदीप कुमार के सोशल मीडिया के मार्फत पाकिस्तान खुफिया एजेंसी (Pakistan intelligence agency) (पीआइओ) (POI) के निरंतर सम्पर्क में होने की सूचना मिली। इस पर इंटेलीजेंस ने उस पर लगातार गोपनीय नजर रखी। तब पता लगा कि अति संवेदनशील रेजीमेंट का जवान प्रदीप कुमार सोशल मीडिया के मार्फत पाकिस्तान की महिला एजेंट (Pakistani lady agent contact army man from social media) के निरंतर सम्पर्क में है और सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाएं निरंत साझा कर रहा है। इस पर इंटेलीजेंस जयपुर ने गत 18 मई को सेना के जवान प्रदीप कुमार को हिरासत में लिया। उसे जयपुर ले जाया गया, जहां जॉइंट इंट्रोगेशन केन्द्र में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने उससे संयुक्त पूछताछ की। प्रदीप कुमार का मोबाइल जब्त कर जांच कराई गई। मोबाइल की जांच में सामरिक महत्व की सूचनाए पाक की महिला एजेंट को भेजने की पुष्टि हुई। ऐसे में उसके खिलाफ शासकीय गुप्त सूचनाए अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज कर उत्तराखण्ड में रूड़की के गंगनहर जनपद थानान्तर्गत कृष्णा नगर निवासी सेना के जवान प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ की जा रही है।

6-7 माह से है सम्पर्क, दस्तावेजों की फोटो खींचकर भेजी

पूछताछ में सामने आया कि प्रदीप कुमार का तीन साल पहले भारतीय सेना में चयन हुआ था। ट्रेनिंग के बाद उसे बतौर गनर सेना में पद मिला था। उसे जोधपुर में सेना की अति संवेदनशील रेजीमेंट में पदस्थापित किया गया। छह-सात माह पहले पाकिस्तानी महिला एजेंट ने उसे कॉल किया था। इसके बाद दोनों में व्हॉट्सऐप चैट, वॉइस कॉल व वीडियो कॉल होने लगी। महिला के झांसे में आकर प्रदीप ने रेजीमेंट के कार्यालय से सामरिक महत्व से जुड़े दस्तावेजों की फोटो अपने मोबाइल से खींचने लग गया था। जिन्हें उसने महिला को व्हॉट्ऐप किए थे।

खुद को ग्वालियर की एमएनएस में पदस्थापित बताया

पाकिस्तान खुफिया एजेंसी की महिला ने प्रदीप कुमार को बताया कि वह मध्यप्रदेश में ग्वालियर की है। उससे शादी करने का झांसा देकर हनी ट्रैप में फंसाया। साथ ही दिल्ली आकर मिलने का झांसा भी दिया था। उसने रेजीमेंट के कार्यालय से सैन्य दस्तावेजों की फोटो खींचकर मंगवानी शुरू कर दी थी।

ताकि और जवानों को फंसा सके हनी ट्रैप में

पूछताछ व जांच में सामने आया कि महिला के झांसे में आकर प्रदीप ने खुद के उपयोग में ली जा रही सिम के नम्बर और व्हॉट्सऐप के लिए ओटीपी तक शेयर किए थे। ताकि भारतीय नम्बर से पाक महिला एजेंट दूसरे लोगों और सैन्यकर्मियों को फंसाकर शिकार बना सके।

