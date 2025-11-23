राजस्थान की इस मंडी में नई सौंफ की पहली खेप, लगी रिकॉर्ड बोली, किसानों में खुशी की लहर

हालांकि इस बार पिछले साल की तुलना में फसलों के भाव आधे मिलने और बारिश अधिक होने से मूंग और जीरा की फसलें खराब होने के कारण किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। मंडी व्यापार एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष महावीर चंद्र भंडारी ने बताया कि बड़ी काश्तकार अपने स्टॉक घरों में रखकर भाव बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि सौंफ की फसल उनके लिए मूंग की खराब फसल की भरपाई करेगी और इस बार भाव उचित मिलेंगे।