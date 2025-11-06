Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

तस्करों ने चोरी की लग्जरी कार से इंटरसेप्टर व कार को टक्कर मारी

- बाड़मेर हाईवे पर गेहलावास के पास वारदात, दो कांस्टेबल चोटिल,नम्बर प्लेट फर्जी-इंजन-चैसिस नम्बर ​घिसे मिले

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Vikas Choudhary

Nov 06, 2025

accident interceptor

चोरी की एसयूवी की टक्कर के बाद गड्डे में गिरी एसयूवी।

जोधपुर.

झंवर थानान्तर्गत बाड़मेर हाइवे पर गेहलावास गांव के पास गुरुवार शाम तेज रफ्तार में आ रही चोरी की एसयूवी ने पुलिस की इंटरसेप्टर और एक अन्य को जानबूझकर टक्कर मार कुचलने का प्रयास किया। इंटरसेप्टर हाइवे से उतरकर गड्डे में जा गिरी और क्षतिग्रस्त हो गई। दो कांस्टेबल घायल हो गए। उधर, टक्कर से क्षतिग्रस्त होने से एसयूवी लॉक हो गई और उसमें सवार तीन बदमाश एसयूवीछोड़कर भाग गए। उस पर फर्जी नम्बर प्लेट लगी थी और अंदर डोडा पोस्त के अवशेष भी मिले हैं।

थानाधिकारी गोविंदसिंह ने बताया कि यातायात पुलिस की इंटरसेप्टर शाम को गेहलावास गांव के पास वाहनों की रफ्तार की जांच कर रही थी। इस दौरान बाड़मेर की तरफ से एक एसयूवी आती नजर आई। रफ्तार अधिक होने पर पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन एसयूवी चालक ने रफ्तार और बढ़ा दी। उसने जानबूझकर पुलिस की इंटरसेप्टर को पीछे से टक्कर मार दी। इससे इंटरसेप्टर के पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।

एसयूवी की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर से इंटरसेप्टर हाइवे से उतरकर गड्डे में जा गिरी। कांस्टेबल चालक दिनेश व किशनाराम चोटिल हो गए। इतना ही नहीं, एसयूवी ने शादी समारोह से आ रही एक अन्य कार को भी पीछे से टककर मार दी। हालांकि उसमें सवार किसी को चोट नहीं लगी।

क्षतिग्रस्त होने से लॉक हुई एसयूवी, छोड़कर भागे

दो वाहनों को टक्कर मारने से एसयूवी के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उसका इंजन लॉक होकर बंद हो गया। उसमें चालक व दो अन्य युवक सवार थे। एसयूवी स्टार्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर तीनों नीचे उतरकर भागगए। पुलिस मौके पर पहुंची और आस-पास तलाश भी की, लेकिन वे पकड़ में नहीं आए।

एसयूवी में डोडा पोस्त तस्करी

जांच में सामने आया कि एसयूवी की तलाशी लेने पर उसमें डोडा पोस्त के कुछ अवशेष मिले हैं। इससे अंदेशा है कि मौके से भागे तीनों व्यक्ति मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े हैं और डोडा पोस्त की सप्लाई देकर आ रहे होंगे।

झुंझुनूं में मौजूद ऑरिजनल नम्बर की एसयूवी

एसयूवी पर लगी नम्बर प्लेट से पुलिस ने मालिक से मोबाइल पर बात की। जो झुंझुनूं का रहने वाला है। उसके पास एसयूवी ही है। समान नम्बर की ऑरिजनल नम्बर वाली एसयूवी उसके पास थी। उसने वीडियो कॉल कर पुलिस को एसयूवी दिखाई। इससे क्षतिग्रस्त एसयूवी की नम्बर प्लेट फर्जी है। इंजन व चैसिस नम्बर भी घिसे हुए थे। एसयूवी चोरी की होने का अंदेशा है। पुलिस टोल नाका पर लगे कैमरों से तीनों बदमाशों की पहचान व तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं।

Published on:

06 Nov 2025 11:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / तस्करों ने चोरी की लग्जरी कार से इंटरसेप्टर व कार को टक्कर मारी

