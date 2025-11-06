तस्करों ने चोरी की लग्जरी कार से इंटरसेप्टर व कार को टक्कर मारी

झंवर थानान्तर्गत बाड़मेर हाइवे पर गेहलावास गांव के पास गुरुवार शाम तेज रफ्तार में आ रही चोरी की एसयूवी ने पुलिस की इंटरसेप्टर और एक अन्य को जानबूझकर टक्कर मार कुचलने का प्रयास किया। इंटरसेप्टर हाइवे से उतरकर गड्डे में जा गिरी और क्षतिग्रस्त हो गई। दो कांस्टेबल घायल हो गए। उधर, टक्कर से क्षतिग्रस्त होने से एसयूवी लॉक हो गई और उसमें सवार तीन बदमाश एसयूवीछोड़कर भाग गए। उस पर फर्जी नम्बर प्लेट लगी थी और अंदर डोडा पोस्त के अवशेष भी मिले हैं।