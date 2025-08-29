​खिड़की के पत्थर निकाल घुसे चोर, 23 लाख का सोना व 135 तोला चांदी चुराई

जोधपुर.
डांगियावास थानान्तर्गत बांवरला गांव में चोरों ने खिड़की से पत्थर निकालकर मकान में सेंध लगाई और दो बक्सों में रखा लाखों रुपए का सोना, चांदी व एक लाख रुपए चुरा लिए। चोरों का पता नहीं लग पाया।
पुलिस के अनुसार बांवरला निवासी कुलदीप पुत्र सांवरलाल बिश्नोई के मकान में 26 अगस्त की मध्यरात्रि चोरी हुई। पिछले हिस्से में खिड़की से पत्थर निकालकर चोर मकान में घुसे। कमरे में रखे दो बक्सों से 23 तोला सोने का मादलिया, फूल, तेंगड़, तीन रखड़ी सैट, डेढ़ तोला सोने का भंवरिया व सांखली, आधा तोला सोने का टोंटिया, आधा तोला सोने की झुमरिया, आधा तोला सोने का कुड़ला, आधा तोला सोने का लूंग, एक तोला सोने का मंगलसूत्र व दो तोला सोने की छह अंगूठियां चुरा ली। चोरों ने 135 तोला चांदी के कड़ले, बेडि़या व पायजेब और एक लाख रुपए भी चुराए। पुलिस ने मौका मुआयना किया, लेकिन चोरों का सुराग नहीं लग पाया।
जोधपुर.बनाड़ थानान्तर्गत नांदड़ी के प्रभात नगर में सूने मकान के ताले तोड़कर चोरों ने सोने की लड़, सोने की दो अंगूठी, ईयर बर्ड्स, चार्जर, घड़ी और 60 हजार रुपए चुरा लिए। पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच की। मकान मालिक प्रमोद शर्मा 21 अगस्त को परिवार सहित भरतपुर गया था, जो 27 अगस्त को लौटा तो चोरी का पता लगा।