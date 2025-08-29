​खिड़की के पत्थर निकाल घुसे चोर, 23 लाख का सोना व 135 तोला चांदी चुराई

पुलिस के अनुसार बांवरला निवासी कुलदीप पुत्र सांवरलाल बिश्नोई के मकान में 26 अगस्त की मध्यरात्रि चोरी हुई। पिछले हिस्से में खिड़की से पत्थर निकालकर चोर मकान में घुसे। कमरे में रखे दो बक्सों से 23 तोला सोने का मादलिया, फूल, तेंगड़, तीन रखड़ी सैट, डेढ़ तोला सोने का भंवरिया व सांखली, आधा तोला सोने का टोंटिया, आधा तोला सोने की झुमरिया, आधा तोला सोने का कुड़ला, आधा तोला सोने का लूंग, एक तोला सोने का मंगलसूत्र व दो तोला सोने की छह अंगूठियां चुरा ली। चोरों ने 135 तोला चांदी के कड़ले, बेडि़या व पायजेब और एक लाख रुपए भी चुराए। पुलिस ने मौका मुआयना किया, लेकिन चोरों का सुराग नहीं लग पाया।