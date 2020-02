Urs हजरत लतीफ शाह बाबा के उर्स में उमड़े हजारों जायरीन

जोधपुर ( jodhpur news current news ). हजरत ख्वाजा अब्दुल लतीफ शाह चिश्ती ( Hazrat Lateef Shah Baba ) के उर्स ( Urs ) के उपलक्ष्य में बुधवार को जायरीन ने उनकी मजार ( Dargah ) पर अकीदत के साथ कौमी एकता की चादर पेश की ( urdu news in hindi ) । उर्स में जोधपुर संभाग भर के जायरीन ने शिरकत की ( Muslim news in hindi )। पीर अबुल हसन मीनाई चिश्ती की सरपरस्ती में उर्स मनाया गया ( latest NRI news in hindi ) ।

कार्यक्रम सयोजक सरफराज नवाज चिश्ती ने बताया कि जश्ने चादर शरीफ का कारवां सामुदायिक हॉल प्यारी मियां चौक गुलजारपुरा से शुरू हो कर नई सड़क, घंटाघर साइकिल मार्केट, हाथीराम का ओडा व बंबा मोहल्ला होते हुए हजरत ख्वाजा अब्दुल लतीफ शाह चिश्ती की दरगाह शरीफ पहुंचा, जहां पर चादर पेश की गई। जश्ने- चादर शरीफ के जुलूस का जगह-जगह कई सामाजिक संगठनों व समाजसेवियों ने स्वागत किया । पुलिस व प्रशासन ने माकूल इंतजाम किया।

हिन्दू मुस्लिम एकता जश्ने चादर शरीफ कमेटी के अध्यक्ष यासीन नवाज खान चिश्ती ने बताया कि हजरत ख्वाजा अब्दुल लतीफ शाह चिश्ती के अव्वल खलीफा पीर मोहम्मद अय्यूब सुलेमानी चिश्ती की रहनुमाई में पिछले 50 वर्षो से शुरू की गई यह कौमी एकता की चादर इस वर्ष भी अदब एतराम के साथ पेश की गई। जश्ने चादर शरीफ का आयोजन मुख्य आयोजन बाद दोपहर बाद कव्वालियों से शुरू हुआ, जिसमें देश के नामी कव्वालों ने दिलकश आवाज में कव्वालियां पेश कर अभिभूत कर दिया। इसके बाद विशिष्ट व उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान करने वाले शहर के प्रबुद्धजनों का दस्तारबंदी कर सम्मान किया गया।