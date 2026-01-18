UP इनकम टैक्स की टीम की जोधपुर में छापेमारी, 3 किलो सोना, 35 लाख कैश मिला, बिजनेसमैन को आया हार्ट अटैक

जोधपुर में घी-तेल व्यापारी के तीन स्थानों एमडीएम अस्पताल के सामने शास्त्रीनगर सी सेक्टर स्थित निवास, न्यू पाउस में जोधाणा हाइट्स के सामने गली में स्थित गोदाम और बोरानाडा स्थित फैक्ट्री में टीमें पहुंची थीं। जोधपुर में इनकम टैक्स की टीम तीनों स्थानों से लौट गई है, जबकि अन्य जगह सर्च जारी है। जोधपुर में व्यापारी के घर से करीब तीन किलो सोना और 35 लाख रुपए कैश मिले हैं। हालांकि छानबीन अभी बाकी है। आगरा और कानपुर में मिले दस्तावेजों के साथ क्रॉस चेकिंग के बाद ही मामला स्पष्ट होगा।