UP इनकम टैक्स की टीम की जोधपुर में छापेमारी, 3 किलो सोना, 35 लाख कैश मिला, बिजनेसमैन को आया हार्ट अटैक

जोधपुर। उत्तर प्रदेश आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग की ओर से जोधपुर के घी-तेल व्यापारी के यहां छापा पड़ने के तीसरे दिन व्यापारी को हार्ट अटैक आ गया। इनकम टैक्स के अधिकारी उन्हें पहले एक निजी हॉस्पिटल और फिर उनके कहने पर एम्स लेकर गए, जहां स्टेंट लगाया गया। अब उनकी सेहत में सुधार है।
घरवालों को परेशान होते देखकर इनकम टैक्स टीम ने शास्त्रीनगर स्थित उनका घर छोड़ दिया, लेकिन टीम प्रोबिहिटरी ऑर्डर (पीओ) देकर गई है। पीओ के तहत घर में एक अलमारी सीज की गई है, जिसमें कागजात, फाइलें, सोना-चांदी और कैश रखा है। अगले 60 दिनों में टीम कभी भी फिर से सर्च करने पहुंच सकती है। इनकम टैक्स की रेड में ऐसा बहुत कम होता है, जब टीम को पीओ करके निकलना पड़े।
यूपी इनकम टैक्स टीम ने आगरा और कानपुर में डेयरी उत्पादों के बड़े कारोबार से जुड़े एक फूड प्रोडक्ट समूह पर व्यापक कार्रवाई की कड़ी में गुरुवार को जोधपुर, बीकानेर और धौलपुर में एक साथ छापे मारे। तीनों शहरों से माल की आपूर्ति आगरा और कानपुर में सक्रिय इस समूह को होती है।
जोधपुर में घी-तेल व्यापारी के तीन स्थानों एमडीएम अस्पताल के सामने शास्त्रीनगर सी सेक्टर स्थित निवास, न्यू पाउस में जोधाणा हाइट्स के सामने गली में स्थित गोदाम और बोरानाडा स्थित फैक्ट्री में टीमें पहुंची थीं। जोधपुर में इनकम टैक्स की टीम तीनों स्थानों से लौट गई है, जबकि अन्य जगह सर्च जारी है। जोधपुर में व्यापारी के घर से करीब तीन किलो सोना और 35 लाख रुपए कैश मिले हैं। हालांकि छानबीन अभी बाकी है। आगरा और कानपुर में मिले दस्तावेजों के साथ क्रॉस चेकिंग के बाद ही मामला स्पष्ट होगा।
