Weather News : अगले 3 से 30 घंटे में फिर होगी तूफानी बारिश, 75 किलोमीटर की रफ़्तार से आएगी आंधी Imd ने जारी किया Red Alert

Weather News : अगले 3 से 30 घंटे में फिर होगी तूफानी बारिश, 75 किलोमीटर की रफ़्तार से आएगी आंधी Imd ने जारी किया Red Alert

जोधपुरPublished: May 26, 2023 08:11:23 am Submitted by: Anand Mani Tripathi

Weather Forecast Pre Monsoon Rain Again In Next 3 to 30 Hours : मानसून से पहले मौसम ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले तीन से सात घंटे के अंदर मेघगर्जन के साथ बारिश और अकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है ।