राजस्थान के 2 जिलों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स खोज को मंजूरी, प्रदेश को हो सकता है बड़ा फायदा

जोधपुर। राजस्थान में दुर्लभ खनिजों की खोज की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य सरकार ने दो जिलों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स (दुर्लभ खनिज) के अन्वेषण को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील के देवीगढ़ क्षेत्र और बालोतरा जिले के नवातला क्षेत्र में कुल 207.63 वर्ग किलोमीटर इलाके में वैज्ञानिक तरीके से खनिज सर्वे और जांच की जाएगी। इस निर्णय से प्रदेश में भविष्य में खनन, उद्योग और रोजगार के नए अवसर विकसित होने की उम्मीद जताई जा रही है।