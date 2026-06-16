Jodhpur: IIT जोधपुर के वैज्ञानिकों की नई खोज, अब कैंसर इलाज से पहले ही पता चलेगा कीमोथेरेपी काम करेगी या नहीं

भारत में प्रतिवर्ष करीब 5.9 लाख लोगों की मृत्यु कैंसर से होती है। आधुनिक उपचार उपलब्ध होने के बावजूद अनेक मरीजों में कीमोथेरेपी और अन्य कैंसररोधी उपचारों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। इसी चुनौती को ध्यान में रखकर आइआइटी जोधपुर में शोध किया जा रहा है। इस शोध का नेतृत्व आइआइटी जोधपुर के बायोसाइंस एवं बायोइंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर एवं ट्यूमर माइक्रोएनवायरनमेंट लेबोरेटरी के प्रमुख डॉ. दिनेश कुमार अहिरवार कर रहे हैं। उनके अनुसार शोध का उद्देश्य यह समझना है कि कुछ मरीज उपचार से बेहतर लाभ क्यों प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते।