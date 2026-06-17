जोधपुर में पूछताछ के लिए थाने लाए युवक ने खाया विषाक्त, मौत; एम्स मोर्चरी पर परिजनों का धरना

इस घटनाक्रम के बाद मृतक के परिजन और समाज के लोग एम्स की मोर्चरी के बाहर जमा हो गए। वे पुलिस पर कार्रवाई और आश्रित को सरकारी नौकरी, मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ, घटना के बाद यह बात भी सामने आई कि अमृत ने अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर युवती के पिता को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। हालांकि पुलिस ने इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। युवक की मौत की खबर फैलते ही परिजन और समाज के लोग बड़ी संख्या में एम्स की मोर्चरी के बाहर जमा हो गए। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया।