रेगिस्तान में अचानक बदला मौसम, आंधी के बाद बारिश, गांवों में झमाझम

बूंदाबांदी के चलते शहर के कई हिस्सों में सड़कों पर पानी जमा हो गया और वातावरण में ठंडक घुल गई। मौसम सुहावना होते ही शहरवासी घरों से बाहर निकल पड़े। रविवार की छुट्टी और बदले मौसम के चलते पर्यटन स्थलों पर भी अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिली और लोगों ने खुले मौसम का आनंद लिया। जोधपुर जिले के बेलवा, बस्तवा, जिनजिनयाला, बिराई, बेलवा, गोपालसर समेत आसपास के गांवों में बरसात के साथ ओले गिरने के समाचार हैं। वहीं फलोदी जिले के लोहावट, सेतरावा, बुड़किया, आसरलाई, खिंयासरिया व जैतसर क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के असर से हुआ है, जिसका प्रभाव सोमवार तक समाप्त होने की संभावना है। रविवार को न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक बनी रही।