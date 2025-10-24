दोस्ती में दगा: गर्भवती पत्नी और साली को लेकर दोस्त के साथ उदयपुर घूमने गए युवक के ‘पैरों तले खिसकी जमीन’, होटल के बाहर पहुंची पुलिस

पुलिस की गिरफ्त में मगाराम (फोटो: पत्रिका)
Jodhpur Drug Trafficking: लूनी थानान्तर्गत पाली हाईवे पर कांकाणी स्थित एक होटल के बाहर से एक करोड़ 11 लाख रुपए की 545 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ जिस युवक को गिरफ्तार किया गया था, उसने दोस्ती में भी दगाबाजी की थी।
उसने न सिर्फ अपने दोस्त बल्कि उसकी पत्नी और साली का भविष्य भी दांव पर लगा दिया था। तीनों को घूमाने के बहाने एसयूवी में उदयपुर ले गया था और फिर किसी को पेमेंट करने जाने का बताकर एक करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स ले आया था। दोस्त व दोनों महिलाएं इससे अनजान थी।
पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर की क्राइम स्पेशल टीम सीएसटी ने होटल के बाहर युवक से ड्रग्स जब्त की तो तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। पूछताछ में तस्करी के बारे में पूरी तरह अनभिज्ञ होने पर तीनों को छोड़ दिया गया था।
सीएसटी ने गत 18 अक्टूबर को कांकाणी में एक होटल के बाहर दबिश देकर एसयूवी में चामूं गांव के पण्डितों का बास निवासी मगाराम उर्फ मगराज जाट को पकड़कर 545 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की थी। उसके साथ एक युवक उसकी पत्नी व साली भी थे। मगाराम के पास ड्रग्स मिलते ही तीनों घबरा गए थे।
पूछताछ में सामने आया कि दोस्त की पत्नी गर्भवती है। उसकी बहन यानि युवक की साली साथ रहती है। गत दिनों मगाराम ने दोस्त से संपर्क किया था और किसी को पेमेंट करने के लिए उदयपुर जाने की जानकारी दी थी। उसने घूमने के लिए साथ उदयपुर चलने का प्रस्ताव रखा था। युवक, पत्नी व साली तैयार हो गए थे। जबकि वह किसी को पेमेंट करने की बजाय ड्रग्स लेने उदयपुर जा रहा था।
चारों जनें मगाराम की एसयूवी में उदयपुर पहुंच गए थे, जहां तीनों को एक स्थान पर छोड़ने के बाद मगाराम किसी को पेमेंट करने जाने के बहाने अकेला ही कहीं चला गया था।
फिर वह वापस तीनों के पास आया था। उदयपुर घूमने के बाद तीनों एसयूवी में जोधपुर के लिए रवाना हो गए थे। कांकाणी में होटल पर खाना खाने के लिए रूके थे। तभी पुलिस ने दबिश देकर मगाराम को पकड़ लिया था।
मगाराम से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। वह छह-सात महीने पहले भी प्रतापगढ़ से एमडी ड्रग्स लेकर आ चुका है। वह अपने गांव व आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र में ड्रग्स की पुड़ियां बनाकर बेचता है।
