कांकेर-नारायणपुर सीमा पर 2 प्रेशर कुकर IED डिफ्यूज, मुरूसुलनापा जंगल में बड़ी साजिश नाकाम

Bastar Naxal Operation: ग्राम मुरूसुलनापा जंगल-पहाड़ क्षेत्र से पुलिस बल एवं बीएसफ की टीम ने 2 नग प्रेशर कुकर आईईडी डिफ्यूज किया है। सुन्दरराज पी. पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज के मार्ग दर्शन, दीपक तिवारी उप महानिरीक्षक बीएसएफ भानुप्रतापपुर, निखिल कुमार राखेचा पुलिस अधीक्षक कांकेर, अरूण सिंह गंगवार सेनानी 83 वीं वाहिनी बीएसएफ पखांजूर के निर्देशन में जिले में नक्सल अभियान संचालन के साथ-साथ नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए व डम्प किए सामग्री की बरामदी के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है।