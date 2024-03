होली के माहौल में 2 साल की बच्ची का बलात्कार, मासूम की चीख सुनकर दौड़ी मां तो... नग्न हाल में ही भागा हैवान

होली के माहौल में 2 साल की बच्ची का बलात्कार, मासूम की चीख सुनकर दौड़ी मां तो... नग्न हाल में ही भागा हैवान

कांकेरPublished: Mar 26, 2024 11:37:51 am Submitted by: Kanakdurga jha

Kanker Rape Case: रंग गुलाल और खुशियों के त्यौहार पर दरिंदगी की खबर सामने आई है। कांकेर में एक युवक ने दो साल की बच्ची का बलात्कार किया।

Rape With 2 year old Girl: रंग गुलाल और खुशियों के त्यौहार पर दरिंदगी की खबर सामने आई है। कांकेर में एक युवक ने दो साल की बच्ची का बलात्कार किया। पड़ोस में रहने वाले नाबालिग लड़के ने वारदात को अंजाम दिया है। बच्ची की चीख सुनकर मां दौड़कर आई तो युवक नग्न हालत में ही घर से भाग निकला। (rape in kanker)

नग्न हालत में भागा आरोपी यह पूरी घटना दुर्गूकोंदल थाना क्षेत्र की है। बच्ची की मां घर की बाड़ी में बर्तन धो रही थी। (kanker rape case) घर में मासूम को अकेला देख आरोपी गंदी नियत से घर में घुस गया और बच्ची का बलात्कार किया। बच्ची की चीख सुनकर मां दौड़कर घर आई तो आरोपी नग्न हालत में ही घर से भाग गया। (cg rpe case) बच्ची के भी शरीर पर कपडे नहीं थे। बच्ची को इस हाल में देख मां ने तुरंत की सूचना परिजनों और ग्रामीणों को दी। इसके बाद नाबालिग आरोपी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ कर बाल सुधार गृह भेज दिया है। (rape in chhattisgarh)