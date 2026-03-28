Bank Open Till Midnight: 31 मार्च को रात 12 बजे तक खुलेंगी बैंक, शासकीय लेनदेन के लिए निर्देश जारी…

अपर कलेक्टर कांकेर द्वारा लीड बैंक मैनेजर को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित बैंक शाखाएं निर्धारित समय तक खुली रहें, ताकि शासकीय राजस्व से जुड़े किसी भी कार्य में बाधा न आए। प्रशासन ने कहा है कि जिन बैंक शाखाओं में शासकीय संव्यवहार होता है, वहां विशेष रूप से व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। चालान के माध्यम से शासन के पक्ष में जमा की जाने वाली राशि का लेखांकन उसी दिन यानी 31 मार्च को ही किया जाना अनिवार्य होगा।