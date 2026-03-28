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Bank Open Till Midnight: 31 मार्च को रात 12 बजे तक खुलेंगी बैंक, शासकीय लेनदेन के लिए निर्देश जारी…

Bank Open Till Midnight: कांकेर जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम कार्य दिवस को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिले में जिन बैंक शाखाओं में शासकीय लेनदेन होता है, उन्हें 31 मार्च को रात 12 बजे तक खुला रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।

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कांकेर

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Shradha Jaiswal

Mar 28, 2026

Bank Open Till Midnight: 31 मार्च को रात 12 बजे तक खुलेंगी बैंक, शासकीय लेनदेन के लिए निर्देश जारी...(photo-patrika)

Bank Open Till Midnight: 31 मार्च को रात 12 बजे तक खुलेंगी बैंक, शासकीय लेनदेन के लिए निर्देश जारी...(photo-patrika)

Bank Open Till Midnight: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम कार्य दिवस को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिले में जिन बैंक शाखाओं में शासकीय लेनदेन होता है, उन्हें 31 मार्च को रात 12 बजे तक खुला रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह कदम वित्तीय वर्ष के समापन से पहले सभी सरकारी लेनदेन समय पर पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

Bank Open Till Midnight: अपर कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

अपर कलेक्टर कांकेर द्वारा लीड बैंक मैनेजर को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित बैंक शाखाएं निर्धारित समय तक खुली रहें, ताकि शासकीय राजस्व से जुड़े किसी भी कार्य में बाधा न आए। प्रशासन ने कहा है कि जिन बैंक शाखाओं में शासकीय संव्यवहार होता है, वहां विशेष रूप से व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। चालान के माध्यम से शासन के पक्ष में जमा की जाने वाली राशि का लेखांकन उसी दिन यानी 31 मार्च को ही किया जाना अनिवार्य होगा।

राजस्व कार्यों के लिए बढ़ाया गया समय

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अक्सर बड़ी संख्या में लोग और विभाग अपने लंबित भुगतान और चालान जमा करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बैंकिंग समय बढ़ाया गया है, ताकि सभी जरूरी राजस्व कार्य समय पर पूरे हो सकें और किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े।

बैंकों में रहेगी अतिरिक्त व्यवस्था

बढ़े हुए समय को देखते हुए बैंक शाखाओं में कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धता और तकनीकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे लेनदेन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सकेगी और भीड़-भाड़ की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकेगा। इस निर्णय से न केवल शासकीय विभागों को राहत मिलेगी, बल्कि आम नागरिकों को भी अंतिम समय में चालान जमा करने और अन्य जरूरी बैंकिंग कार्य पूरे करने में सुविधा होगी।

समय पर लेखांकन पर जोर

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च को जमा की गई सभी राशि का लेखा-जोखा उसी दिन दर्ज किया जाना अनिवार्य है, ताकि वित्तीय वर्ष के समापन में किसी प्रकार की विसंगति न हो। इस व्यवस्था से जिले में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और सभी शासकीय लेनदेन को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी।

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Updated on:

28 Mar 2026 09:33 am

Published on:

28 Mar 2026 09:32 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / Bank Open Till Midnight: 31 मार्च को रात 12 बजे तक खुलेंगी बैंक, शासकीय लेनदेन के लिए निर्देश जारी…

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