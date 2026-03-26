निःशुल्क कोचिंग का कमाल! कांकेर के युवाओं ने रचा इतिहास, 20 छात्रों ने CGPSC प्री में मारी बाजी…

CGPSC Pre Exam Result 2026: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में जिला प्रशासन की अभिनव पहल ‘मावा मोदोल’ (मेरा मूल मेरा भविष्य) एक बार फिर अपनी प्रभावशीलता साबित करते हुए चर्चा में है। इस निःशुल्क कोचिंग से पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों ने CGPSC प्री परीक्षा 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है, जहां 20 छात्र-छात्राओं ने सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। यह उपलब्धि न केवल छात्रों के लिए, बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय बन गई है।