CG Accident:तेज रफ्तार बोलेरो ने एक ही परिवार के तीन लोगों को कुचला, मां-बेटी की मौत, एक की हालत नाजुक…

इस हादसे ने एक खुशहाल परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार में कुछ दिनों बाद शादी का कार्यक्रम होने वाला था। घर में खुशियों का माहौल था और परिजन विवाह की तैयारियों में जुटे हुए थे। लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने सारी खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया। जिस घर में शहनाई बजने वाली थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। बोलेरो काफी तेज गति में थी और चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर आए दिन तेज रफ्तार वाहनों के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है।