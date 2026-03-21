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CG Accident:तेज रफ्तार बोलेरो ने एक ही परिवार के तीन लोगों को कुचला, मां-बेटी की मौत, एक की हालत नाजुक…

CG Accident: एक ही परिवार के तीन लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में मां और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया है।

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कांकेर

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Mar 21, 2026

CG Accident:तेज रफ्तार बोलेरो ने एक ही परिवार के तीन लोगों को कुचला, मां-बेटी की मौत, एक की हालत नाजुक

CG Accident: कांकेर जिले से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। नरहरपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने सड़क पर पैदल जा रहे एक ही परिवार के तीन लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में मां और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया है।

जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना नरहरपुर मार्ग पर उस समय हुई, जब परिवार के तीन सदस्य पैदल कहीं जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने अचानक नियंत्रण खो दिया और तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मां और बेटी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि तीसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

अस्पताल में भर्ती

घायल को तत्काल स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों के अनुसार, घायल की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेजने की तैयारी की जा रही है। हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

शादी की खुशिया बदली मातम में

इस हादसे ने एक खुशहाल परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार में कुछ दिनों बाद शादी का कार्यक्रम होने वाला था। घर में खुशियों का माहौल था और परिजन विवाह की तैयारियों में जुटे हुए थे। लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने सारी खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया। जिस घर में शहनाई बजने वाली थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। बोलेरो काफी तेज गति में थी और चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर आए दिन तेज रफ्तार वाहनों के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है।

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Published on:

21 Mar 2026 05:33 pm

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