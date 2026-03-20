Road Accident: शादी से पहले घर में मातम, सड़क हादसे में मां-बेटी की दर्दनाक मौत

स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत कोमलदेव अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने शिवकुमारी शोरी को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल प्रीति शोरी को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस हादसे में विकास शोरी को सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं और उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि यह परिवार पहले से ही कई दुख झेल चुका था और अब इस हादसे ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया है।