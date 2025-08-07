CG News: 2 ऐसे गांव… जहां पादरियों का प्रवेश प्रतिबंधित, सीमाओं पर लगा चेतावनी बोर्ड

दोनों गांवों की सीमाओं पर लगाए गए बोर्ड में भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची और पीईएसए कानून 1996 का हवाला देते हुए लिखा गया है कि ग्राम सभा को अपनी संस्कृति और परंपरा की रक्षा का संवैधानिक अधिकार है। ग्राम जुनवानी के गायता (धार्मिक प्रमुख) राजेंद्र कोमरा ने कहा, हमारे भोले-भाले ग्रामीणों को पास्टर और पादरी बहला-फुसलाकर धर्म बदलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इससे हमारी आदिवासी संस्कृति और परंपरा पर संकट आ गया है। उन्होंने बताया कि गांव की सीमाओं पर बोर्ड लगाकर प्रवेश प्रतिबंध की सूचना दी गई है, ताकि बाहर से कोई भी व्यक्ति गांव में धर्मांतरण के उद्देश्य से न आ सके।