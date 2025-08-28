कन्नौज में 135 मकान को जारी की गई आरसी, 40 प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास, बुलडोजर चलाने की तैयारी

DM puts break on bulldozer action of Tehsildar कन्नौज में 50-60 साल से रह रहे लोगों को तहसीलदार ने आरसी जारी किया है। जिसमें लाखों रुपए की डिमांड की गई है। पैसे ना जमा करने पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी गई है। तहसीलदार ने सभी मकानों को अवैध घोषित कर दिया है। तहसीलदार की कार्रवाई से परेशान ग्रामीण विधायक कैलाश राजपूत के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। जिनके नेतृत्व में सभी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। जहां पर उन्होंने जिलाधिकारी के सामने अपनी बात रखी। इस मौके पर एक ज्ञापन भी दिया गया है। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि किसी का मकान नहीं गिराया जाएगा। उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। विधायक कैलाश राजपूत ने कहा कि अधिकारी पैसे के लालच में लोगों को डरा रहे हैं। मामला तिर्वा तहसील के पूराराय गांव का है।