कन्नौज में 135 मकान को जारी की गई आरसी, 40 प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास, बुलडोजर चलाने की तैयारी

DM puts break on bulldozer action of Tehsildar कन्नौज में 50-60 साल से रह रहे लोगों को तहसीलदार ने आरसी जारी किया है। जिसमें लाखों रुपए की डिमांड की गई है। पैसे ना जमा करने पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी गई है। तहसीलदार ने सभी मकानों को अवैध घोषित कर दिया है। तहसीलदार की कार्रवाई से परेशान ग्रामीण विधायक कैलाश राजपूत के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। जिनके नेतृत्व में सभी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। जहां पर उन्होंने जिलाधिकारी के सामने अपनी बात रखी। इस मौके पर एक ज्ञापन भी दिया गया है। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि किसी का मकान नहीं गिराया जाएगा। उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। विधायक कैलाश राजपूत ने कहा कि अधिकारी पैसे के लालच में लोगों को डरा रहे हैं। मामला तिर्वा तहसील के पूराराय गांव का है।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पूराराय में 50-60 साल पहले बने मकान को तोड़ने के लिए तहसीलदार ने नोटिस जारी किया है। आरसी जारी करने के संबंध में विधायक कैलाश राजपूत ने कहा कि आज से 50-60 साल पहले लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह जमीन किस विभाग की है? इन मकानों में 35-40 मकान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास के हैं। जिनके खिलाफ तहसील में एक तरफा कार्रवाई चलती रही।
विधायक ने बताया कि तहसीलदार ने 20 लाख, 18 लाख, 15 लाख आदि की आरसी काटी है। आरसी के संबंध में कार्रवाई करने के लिए नायब तहसीलदार गांव गए और एक दो लोगों को गाड़ी में बैठा लिया। नायब तहसीलदार धमकी देते हैं कि यदि आरसी का पैसा नहीं जमा होगा तो मकान पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। पर विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में कह चुके हैं कि किसी भी गरीब का घर उजाड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद भी अधिकारी पैसे के लालच में लोगों को डरा रहे हैं।
विधायक ने कहा कि यह सभी लोग मेरे घर में आए थे। जिसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि तहसील में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि आरसी क्यों काटी गई है? इसकी वजह नहीं मालूम है। आरसी काटने वालों ने इसका मूल्यांकन भी नहीं किया है। इसमें अधिकतर लोग दलित समाज से हैं। कुल 135 मकानों की आरसी काटी गई। जिसमें 35-40 मकान सरकार के दिए हुए हैं। बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन सब कुछ है।
ग्रामीणों ने कहा था की लेखपाल ने बोहिनी करने को कहा है। इस पर मौके पर मौजूद लेखपाल ने कहा कि नायब तहसीलदार ने जो आरसी कटी है उस संबंध में पैसे जमा करने के संबंध में बोहिनी करने को कहा था।