पूर्व सांसद सुब्रत पाठक का अखिलेश यादव पर पलटवार, बोले- गोकशी केंद्र बंद होने की पीड़ा

कन्नौज के पूर्व सांसद सुपर पाठक ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है उन्होंने कहा कि गौशाला से दुर्गंध का बयान गोकशी केंद्र के बंद होने की पीड़ा है जो उनके शासनकाल में खुली थी। इनके आदर्श तो औरंगजेब और बाबर है।

कन्नौज•Mar 27, 2025 / 06:37 pm• Narendra Awasthi

कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव सनातन के कार्यक्रम में भी जाकर सनातन को अपमानित करना नहीं भूलते हैं। यह सनातन के प्रति अखिलेश यादव की घृणा को दर्शाता है। कन्नौज के सनातन कार्यक्रम में पहुंच यज्ञ में पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि योगी उनके आदर्श नहीं हो सकते हैं। इस पर सुब्रत पाठक ने कहा कि उन्होंने सच कहा है। जिनके आदर्श औरंगज़ेब और बाबर हो, योगी उनके आदर्श कैसे हो सकते हैं? अखिलेश यादव सनातन के कार्यक्रम में जाकर सनातन का अपमान ना किया करें।