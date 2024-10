कन्नौज: वन स्टॉप सेंटर के संरक्षण में छोड़ी गई नाबालिग किशोरी फरार, मचा हड़कंप

Minor girl ran away from One Stop Center, three police teams deployed प्रेम प्रसंग में गिरफ्तार की गई नाबालिग किशोरी वन स्टाफ सेंटर से भाग गई। उसने शौचालय जाने का बहाना बनाया और नौ दो ग्यारह हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सीओ सिटी ने इस संबंध में यह जानकारी दी है।