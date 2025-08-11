नाबालिग के साथ छेड़छाड़: शिकायत करने पर आरोपी के परिजनों ने धर्म परिवर्तन करने का बनाया दबाव

उन्होंने युवक के घर पहुंच कर शिकायत की। पीड़िता के पिता का कहना था कि युवक के घर वालों ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई‌। इस दौरान उनकी पुत्री की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। पीड़िता के पिता ने ठठिया थाना में शिकायती पर देकर कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज सोमवार को लाचार पिता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पर देखकर कार्रवाई करने की मांग की है।