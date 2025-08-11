11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कन्नौज

नाबालिग के साथ छेड़छाड़: शिकायत करने पर आरोपी के परिजनों ने धर्म परिवर्तन करने का बनाया दबाव

कन्नौज में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की शिकायत करने पर युवक के घर वालों ने धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। मारपीट की। लिखित शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब एसपी से न्याय की गुहार लगाई है।

कन्नौज

Narendra Awasthi

Aug 11, 2025

कन्नौज में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन शिकायत लेकर युवक के घर पहुंचे। इस पर युवक के परिजनों ने धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा‌ पीड़ित परिवार ने थाने में लिखित शिकायत दी। लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। परेशान पिता ने एसपी को शिकायत की पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की है। मामला ठठिया थाना क्षेत्र का है।

सहेली से नंबर लिया

उत्तर प्रदेश के कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मोहल्ले की रहने वाली नाबालिग छात्रा कोचिंग पढ़ने के लिए जाती थी‌ वहीं पर कोचिंग पढ़ने वाले मुस्लिम युवक ने सहेली से छात्रा का नंबर ले लिया। पढ़ाई के नाम पर फोन करने लगा। इस दौरान मैसेज भी करता था। रोज-रोज फोन करने से युवती भी परेशान हो गई।

चाकू की नोक पर अश्लील हरकत

किशोरी ने बताया कि युवक पीछा करते हुए कॉलेज तक पहुंच जाता। एक दिन वह जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाकर ठठिया मंडी के पास ले गया। सर्विस रोड पर चाकू की नोक पर उसके साथ अश्लील हरकत की। धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से मार देंगे। पीड़िता ने घटना की जानकारी घर में दी। बेटी की बात को सुनकर घरवाले परेशान हो गए।

धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया

उन्होंने युवक के घर पहुंच कर शिकायत की। पीड़िता के पिता का कहना था कि युवक के घर वालों ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई‌। इस दौरान उनकी पुत्री की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। पीड़िता के पिता ने ठठिया थाना में शिकायती पर देकर कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज सोमवार को लाचार पिता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पर देखकर कार्रवाई करने की मांग की है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Aug 2025 10:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / नाबालिग के साथ छेड़छाड़: शिकायत करने पर आरोपी के परिजनों ने धर्म परिवर्तन करने का बनाया दबाव

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.