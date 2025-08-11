नाबालिग के साथ छेड़छाड़: शिकायत करने पर आरोपी के परिजनों ने धर्म परिवर्तन करने का बनाया दबाव

कन्नौज में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन शिकायत लेकर युवक के घर पहुंचे। इस पर युवक के परिजनों ने धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा पीड़ित परिवार ने थाने में लिखित शिकायत दी। लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। परेशान पिता ने एसपी को शिकायत की पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की है। मामला ठठिया थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मोहल्ले की रहने वाली नाबालिग छात्रा कोचिंग पढ़ने के लिए जाती थी वहीं पर कोचिंग पढ़ने वाले मुस्लिम युवक ने सहेली से छात्रा का नंबर ले लिया। पढ़ाई के नाम पर फोन करने लगा। इस दौरान मैसेज भी करता था। रोज-रोज फोन करने से युवती भी परेशान हो गई।
किशोरी ने बताया कि युवक पीछा करते हुए कॉलेज तक पहुंच जाता। एक दिन वह जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाकर ठठिया मंडी के पास ले गया। सर्विस रोड पर चाकू की नोक पर उसके साथ अश्लील हरकत की। धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से मार देंगे। पीड़िता ने घटना की जानकारी घर में दी। बेटी की बात को सुनकर घरवाले परेशान हो गए।
उन्होंने युवक के घर पहुंच कर शिकायत की। पीड़िता के पिता का कहना था कि युवक के घर वालों ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। इस दौरान उनकी पुत्री की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। पीड़िता के पिता ने ठठिया थाना में शिकायती पर देकर कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज सोमवार को लाचार पिता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पर देखकर कार्रवाई करने की मांग की है।