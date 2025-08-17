Patrika LogoSwitch to English

कन्नौज

पुलिस पर पथराव: एसपी की बड़ी कार्रवाई, दो सीओ के कार्य क्षेत्र में बदलाव, दो थाना प्रभारी लाइन हाजिर

CO removed after stone pelting on police, two SHO line hajir कन्नौज में पुलिस पर पथराव की घटना के बाद एसपी ने क्षेत्राधिकारी प्रियंका वाजपेई को हटा दिया है। उनकी जगह क्षेत्राधिकारी यातायात कुलबीर सिंह को भेजा गया है।

कन्नौज

Narendra Awasthi

Aug 17, 2025

डॉक्टर प्रियंका वाजपेई की जगह कुलबीर सिंह को भेजा गया (फोटो सोर्स- 'X' सोशल मीडिया)
फोटो सोर्स- 'X' सोशल मीडिया)

CO removed after stone pelting on police, two SHO line hajir कन्नौज में मौत के बाद जाम लगा रहे लोगों के साथ झड़प और मारपीट की घटना में एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने क्षेत्राधिकारी को हटाकर यातायात की जिम्मेदारी दी है। जबकि यातायात क्षेत्राधिकारी को उनकी जगह पर भेजा गया है। मामला 15 अगस्त के दिन का है। जब विद्युत पोल पर काम करते समय तथा कथित लाइनमैन की अचानक करंट आने से मौत हो गई थी। इसके बाद आकोर्षित ग्रामीणों ने परिजनों के साथ पावर हाउस के सामने जाम लगा दिया था। जाम हटाने के दौरान पुलिस और जाम लगाने वालों के बीच जमकर बवाल हुआ। जिसका वीडियो भी अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। ‌इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने सौरिख और तिर्वा थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है।

आकोर्षित परिजनों ने लगाया था जाम

उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 15 अगस्त को तिर्वा पावर हाउस के सामने सड़क पर लोगों ने जाम लगा दिया।‌ परिजनों का आरोप था कि शटडाउन लेने के बाद बृजेश राठौर खंबे पर चढ़कर काम कर रहा था। इसी बीच विभाग की लापरवाही के कारण सप्लाई शुरू कर दी गई। जिससे बृजेश राठौर की दर्दनाक मौत हो गई।

तिर्वा पावर हाउस के सामने की घटना

तिर्वा पावर हाउस के सामने जाम लगाये ग्रामीण की पुलिस के साथ उस समय झड़प हो गई। जब पुलिस शव को कब्जे में लेने का प्रयास कर रही थी। ‌इस दौरान दोनों पक्षों में तनातनी हो गई। जाम लगाए लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने भी बल प्रयोग करते लाठी चार्ज कर दिया। इस मामले में 10 को नामजद और 20-25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

कुलबीर सिंह नए सीओ

इधर एसपी विनोद कुमार ने क्षेत्राधिकारी तिर्वा प्रियंका बाजपेई को हटाकर सीओ ट्रैफिक कुलबीर सिंह को भेजा है। जबकि तिर्वा सीओ डॉक्टर प्रियंका बाजपेई को क्षेत्राधिकारी ट्रैफिक बनाया गया है। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि सरकारी कार्यों में गति लाने के लिए यह स्थानांतरण किया गया है।

दो थाना प्रभारी लाइन हाजिर

इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने तिर्वा थाना प्रभारी वीरेंद्र विक्रम सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। उनकी जगह पर अतिरिक्त निरीक्षक कोतवाली संजय कुमार शुक्ला को तिर्वा का थाना प्रभारी बनाया गया है। जबकि सौरिख थाना प्रभारी दिनेश कुमार को भी लाइन हाजिर किया गया है। उनकी जगह साइबर थाना प्रभारी जयंती प्रसाद गंगवार को प्रभारी निरीक्षक थाना सौरिख के पद पर भेजा गया है।

Updated on:

17 Aug 2025 08:08 pm

Published on:

17 Aug 2025 08:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / पुलिस पर पथराव: एसपी की बड़ी कार्रवाई, दो सीओ के कार्य क्षेत्र में बदलाव, दो थाना प्रभारी लाइन हाजिर

