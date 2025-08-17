पुलिस पर पथराव: एसपी की बड़ी कार्रवाई, दो सीओ के कार्य क्षेत्र में बदलाव, दो थाना प्रभारी लाइन हाजिर

CO removed after stone pelting on police, two SHO line hajir कन्नौज में मौत के बाद जाम लगा रहे लोगों के साथ झड़प और मारपीट की घटना में एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने क्षेत्राधिकारी को हटाकर यातायात की जिम्मेदारी दी है। जबकि यातायात क्षेत्राधिकारी को उनकी जगह पर भेजा गया है। मामला 15 अगस्त के दिन का है। जब विद्युत पोल पर काम करते समय तथा कथित लाइनमैन की अचानक करंट आने से मौत हो गई थी। इसके बाद आकोर्षित ग्रामीणों ने परिजनों के साथ पावर हाउस के सामने जाम लगा दिया था। जाम हटाने के दौरान पुलिस और जाम लगाने वालों के बीच जमकर बवाल हुआ। जिसका वीडियो भी अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। ‌इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने सौरिख और तिर्वा थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है।