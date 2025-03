सुब्रत पाठक सीओ अनुज चौधरी के बयान से सहमत, बोले- सपा अबू आजमी और औरंगजेब के साथ

Subrat Pathak agrees with CO Anuj Chaudhary statement, big attack on SP कन्नौज के पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने सीओ अनुज चौधरी के बयान का विरोध करने वाले अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव से सवाल किया है। उन्होंने पूछा कि तथाकथित ‘पीडीए’ से जाट बिरादरी को बाहर कर दिया गया है।

कन्नौज•Mar 08, 2025 / 08:00 am• Narendra Awasthi

Subrat Pathak agrees with CO Anuj Chaudhary statement, big attack on SP कन्नौज के पूर्व सांसद बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने सीओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने सरकार आने पर अनुज चौधरी को जेल भेजने की धमकी दी है। लेकिन अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए गए बयान का समर्थन कर रहे हैं।‌ अनुज चौधरी जाट बिरादरी के है। इस पर उन्होंने अखिलेश यादव और चाचा रामगोपाल पर से सवाल किया है। सुब्रत पाठक अपने ‘एक्स’ पर पोस्ट करके प्रतिक्रिया दी है। ‌

सीओ अनुज चौधरी पिछड़ी जाति से एक पोस्ट पर भाजपा के पूर्व सांसद पाठक ने कहा कि वह अनुज चौधरी के बयान से सहमत हैं। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव से सवाल किया। बोले- अनुज चौधरी जाट जाति से आते हैं। जो पिछड़े वर्ग में है। अखिलेश यादव और चाचा रामगोपाल यादव ने इन्हें और इनकी जाति को अपने तथाकथित 'पीडीए' से बाहर कर दिया है? उन्होंने आगे लिखा कि समाजवादी पार्टी अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए गए बयान का तो समर्थन कर रही है। ‌