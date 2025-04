पत्नी ने पति को जंजीरों में जकड़ कर ताला लगाया, लाठी डंडों से पिटाई, पुलिस ने छुड़ाया

Wife locked her husband in chains, beat him with sticks, police rescued कन्नौज में पत्नी ने मां-भाई की मदद से पति को जंजीरों में जकड़ कर ताला डाल दिया। इस दौरान लाठी डंडों से भी जमकर पिटाई की गई। पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

कन्नौज•Apr 14, 2025 / 07:38 am• Narendra Awasthi

Wife locked her husband in chains, beat him with sticks, police rescued कन्नौज में पति पर अत्याचार का एक मामला सामने आया है। जिसमें पति को ससुराल वालों ने जंजीर में जकड़ दिया। गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। राहगीरों की मदद से युवक थाना पहुंचा। पुलिस से पत्नी से बचाने गुहार लगाई। युवक को जंजीर में जकड़ा देख पुलिस भी चौंक गई। युवक की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पत्नी और युवक की सास को पुलिस थाना ले आई है। मामला विशुनगढ़ थाना क्षेत्र का है।