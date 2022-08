महज 11 साल का 'यश' IAS के स्टूडेंट्स को देता है कोचिंग, London में मिल चुका World Record

KAnpur Yash IQ test: कानपुर में एक महज 11 साल की उम्र का सातवीं का बच्चा IAS के छात्रों को कोचिंग (Coaching) देता है।

उम्र और बुद्धिमत्ता में हमेशा कोई संबंध हो, यह जरूरी नहीं। कानपुर का यश ऐसे अपवादों में से एक है। मनोवैज्ञानिकों की जांच में 11 साल के यशवर्धन सिंह 'यश' का आईक्यू स्तर उम्र से ज्यादा पाया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर परिजनों ने सातवीं कक्षा में पढ़ रहे यश को सीधे नौवीं में प्रवेश देने की मांग की है। इस पर अंतिम निर्णय अब शिक्षा निदेशक को लेना है।

