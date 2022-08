बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी पर बड़ा एक्शन, बुलडोजर से ढहाया जा रहा अवैध निर्माण, मिली लोकेशन

Noida Shrikant Tyagi News: गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी पर बड़ा एक्शन हुआ। प्राधिकरण ने बुलडोजर से अवैध निर्माण ढहाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में नोएडा अथॉरिटी की टीम ने ओमैक्स सोसाइटी पहुंचकर महिला से गाली गलौज करने वाले नेता श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाना शुरू हो गया। आरोपी त्यागी ने अपने फ्लैट के आस-पास अवैध निर्माण कर रखा था। सोसाइटी का मेटेनेंस चार्ज भी नहीं देता था और अथॉरिटी के नोटिस को अपने रसूख से रुकवा देता था। करीब 63 घंटे हो चुके हैं, लेकिन नोएडा पुलिस एक गुंडे को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस बीच नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) के लोग पुलिस फोर्स के साथ ओमैक्स सोसायटी में पहुंच कर बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। वहीं, डिप्टी सीएम ने कहा कि जो कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी।

NDA Big action on abusive BJP leader Shrikant Tyagi illegal construction being demolished by bulldozer in Noida