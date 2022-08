Supertech  Twin Tower: विस्फोटक लगाने के लिए नहीं क्लीयरेंस लेकिन 21 को डिमोलिशन तय, बैठक का फैसला

Supertech Twin Tower: नोएडा स्थित सुरटेक ट्विन टावर में विस्फोटक लगाने को लेकर बाठक हुई। इसमें ये तय हो गया कि 21 अगस्त क ही डिमोलिशन हो जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बहुचर्चित सेक्टर-93 ए स्थित सुपरटेक के ट्विन टावर एपेक्स और सियान के डिमोलिशन को लेकर बैठक हुई। फिलहाल बैठक किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंची। यह भी तय नहीं हो सका है कि दोनों टावरों में विस्फोटक कब लगाया जाएगा। एडफिस कंपनी को विस्फोटक लगाने की क्लीयरेंस कब तक मिलेगी। लेकिन यह फैसला हो गया है कि दोनों टावरों को 21 अगस्त को ही डिमोलिश किया जाएगा।

Supertech Twin Tower No clearance for installation of explosives but demolition fixed on 21 August