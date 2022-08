सरकारी स्कूलों में बच्चों के पास नहीं हैं किताबें, प्रदेश सरकार कराएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग की पढ़ाई

UP Government School: उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के स्थिति से हर कोई वाकिफ है। कभी किताबें नहीं होती कभी शिक्षक गायब होते हैं। ऐसे में सरकारी में बच्चों को एक खास तोहफा दिया।

उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी जाएगी। एक तरफ जहां सरकारी स्कूल के छात्रों के पास किताबें नही हैं, वहीं टेक्नोलॉजी से जोड़ने की योजना के तहत अब उन्हें स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग की भी पढ़ाई कराई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कैसे? जुबानी या फाइलों में। सरकार द्वारा किए जा रहे दावों को कैसे सच मान लिया जाए, जब अभी छात्रों को किताबें ही नहीं मिल पा रही हैं। यहां तक कि बच्चों की पढ़ाई के लिए कुर्सी-मेज और सिर के ऊपर छत नहीं है। लेकिन यूपी सरकार के परिषदीय स्कूलों में कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई होगी।

Students not have books in government schools government conduct artificial intelligence and coding studies