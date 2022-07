यूपी में पहली बार 12 साल की उम्र में बच्चे विश्वविद्यालय में ले सकेंगे Admission, ये नए कोर्स हुए शुरु

Education News: उत्तर प्रदेश में पहली बार कानपुर विश्वविद्यालय में 12 साल के उम्र के बच्चे भी प्रवेश लेकर पढ़ाई कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश के करीब 6 से अधिक जिलों के बच्चों के लिए खुशखबर है। अब 12 साल की उम्र में ही अब बच्चे विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें इंटरमीडिएट पास करने की भी आवश्यकता नहीं है। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) ने पहली बार ऐसे करीब 20 कोर्स की शुरुआत की है, जिसमें दाखिले के लिए योग्यता कक्षा-8 पास निर्धारित की गई है। वहीं, उम्र की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। सीएसजेएमयू प्रदेश का पहला विवि होगा, जो कक्षा-8 पास करने वाले छात्रों को कैम्पस में पढ़ने का मौका दे रहा है।

Age of 12 students able to take admission in the university CSJMU started new courses