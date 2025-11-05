Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

बीजेपी सांसद और पूर्व सांसद के बीच लड़ाई पर अखिलेश यादव का तंज, लिखा- …बस बंटवारे की लड़ाई

Akhilesh Yadav posted on X about fight between BJP MP and former MP कानपुर देहात के कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम-एसपी की उपस्थिति में पूर्व सांसद और वर्तमान सांसद के बीच जमकर मुंहाचाई हुई। अधिकारियों ने बीच में पड़कर मामला शांत कराया। नहीं तो बात और भी बिगड़ जाती। इस पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Nov 05, 2025

अखिलेश यादव ने एक्स किया पोस्ट (फोटो सोर्स- 'X' अखिलेश यादव)

फोटो सोर्स- 'X' अखिलेश यादव)

Akhilesh Yadav posted on X about fight between BJP MP and former MP. कानपुर देहात में दिशा की बैठक में बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी के बीच हुई झड़प का वीडियो सामने आया है। जिसमें देवेंद्र सिंह भोले अपने आप को हिस्ट्रीशीटर बता रहे हैं तो अनिल शुक्ला वारसी हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। दोनों की लड़ाई में अखिलेश यादव कूद पड़े हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि "यह झगड़ा और कुछ नहीं बस बंटवारे की लड़ाई है।"

कलेक्ट्रेट सभागार में हुई झड़प

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निगरानी समिति 'दिशा' की बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले और उनके प्रतिद्वंदी पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी को भी बुलाया गया था। अनिल शुक्ला वारसी की पत्नी प्रतिभा शुक्ला योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं। ‌बैठक में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारीगण भी मौजूद थे। बैठक का एक वीडियो सामने आया जिसमें देवेंद्र सिंह भोले और अनिल शुक्ला वारसी दोनों ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारीगण दोनों को शांत करने में लगे थे। इसी बीच दिशा की बैठक को समाप्त करने की घोषणा की गई।

क्या कहते हैं देवेंद्र सिंह भोले?

बैठक के बाद देवेंद्र सिंह भोले ने कहा कि वह कानपुर देहात के हिस्ट्रीशीटर है। जिनका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जबकि अनिल शुक्ला वारसी का कहना है कि देवेंद्र सिंह भोले ने चार-पांच गुंडों को समिति का मेंबर बना दिया है। जिनके माध्यम से उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है।

क्या लिखते हैं अखिलेश यादव?

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद अखिलेश यादव ने एक्स पर तीन लाइन की पोस्ट शेयर की है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि
"पूर्व के हाथ में कटोरा, वर्तमान के हिस्से में मलाई है।
यह झगड़ा और कुछ नहीं, बंटवारे की लड़ाई है।
भाजपा जाए तो विकास आए!

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 Nov 2025 09:02 pm

Published on:

05 Nov 2025 08:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / बीजेपी सांसद और पूर्व सांसद के बीच लड़ाई पर अखिलेश यादव का तंज, लिखा- …बस बंटवारे की लड़ाई

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

फेसबुक की दोस्ती और फिर महिला के साथ दुष्कर्म, अब मिल रही बच्चे को जान से मारने की धमकी, मुकदमा दर्ज

कानपुर दुष्कर्म (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

श्रद्धालुओं से भरी ऑटो अनियंत्रित होकर नाले में गिरी, महिला सहित दो की मौत, 9 घायल

हैलेट में उपचार कराते घायल (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर पुलिस)
कानपुर

‘दिशा’ की बैठक बीजेपी सांसद और पूर्व सांसद के बीच झड़प, मारपीट की नौबत, एसपी-डीएम ने कराया शांत

दिशा की बैठक में हंगामा का दृश्य (फोटो सोर्स- कानपुर देहात प्रशासन)
कानपुर

अरब सागर का निम्न दबाव और हिमालय पर्वत का पश्चिमी विक्षोभ का टकराव, इन क्षेत्रों में होगी बारिश

मौसम में आएगा परिवर्तन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

प्रेमी युगल एनसीसी कैडेट आए थे कैंप में, पहुंच गए होटल, प्रेमी का शव फांसी के फंदे से लटका मिला

घटनास्थल होटल और घटना की जानकारी देते एसीपी कलेक्टर गंज (फोटो सोर्स- X कमिश्नरेट पुलिस कानपुर)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.