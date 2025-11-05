बीजेपी सांसद और पूर्व सांसद के बीच लड़ाई पर अखिलेश यादव का तंज, लिखा- …बस बंटवारे की लड़ाई

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निगरानी समिति 'दिशा' की बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले और उनके प्रतिद्वंदी पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी को भी बुलाया गया था। अनिल शुक्ला वारसी की पत्नी प्रतिभा शुक्ला योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं। ‌बैठक में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारीगण भी मौजूद थे। बैठक का एक वीडियो सामने आया जिसमें देवेंद्र सिंह भोले और अनिल शुक्ला वारसी दोनों ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारीगण दोनों को शांत करने में लगे थे। इसी बीच दिशा की बैठक को समाप्त करने की घोषणा की गई।