बीजेपी सांसद और पूर्व सांसद के बीच लड़ाई पर अखिलेश यादव का तंज, लिखा- …बस बंटवारे की लड़ाई

फोटो सोर्स- 'X' अखिलेश यादव)
Akhilesh Yadav posted on X about fight between BJP MP and former MP. कानपुर देहात में दिशा की बैठक में बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी के बीच हुई झड़प का वीडियो सामने आया है। जिसमें देवेंद्र सिंह भोले अपने आप को हिस्ट्रीशीटर बता रहे हैं तो अनिल शुक्ला वारसी हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। दोनों की लड़ाई में अखिलेश यादव कूद पड़े हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि "यह झगड़ा और कुछ नहीं बस बंटवारे की लड़ाई है।"
उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निगरानी समिति 'दिशा' की बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले और उनके प्रतिद्वंदी पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी को भी बुलाया गया था। अनिल शुक्ला वारसी की पत्नी प्रतिभा शुक्ला योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं। बैठक में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारीगण भी मौजूद थे। बैठक का एक वीडियो सामने आया जिसमें देवेंद्र सिंह भोले और अनिल शुक्ला वारसी दोनों ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारीगण दोनों को शांत करने में लगे थे। इसी बीच दिशा की बैठक को समाप्त करने की घोषणा की गई।
बैठक के बाद देवेंद्र सिंह भोले ने कहा कि वह कानपुर देहात के हिस्ट्रीशीटर है। जिनका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जबकि अनिल शुक्ला वारसी का कहना है कि देवेंद्र सिंह भोले ने चार-पांच गुंडों को समिति का मेंबर बना दिया है। जिनके माध्यम से उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद अखिलेश यादव ने एक्स पर तीन लाइन की पोस्ट शेयर की है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि
"पूर्व के हाथ में कटोरा, वर्तमान के हिस्से में मलाई है।
यह झगड़ा और कुछ नहीं, बंटवारे की लड़ाई है।
भाजपा जाए तो विकास आए!
