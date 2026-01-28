28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे की खबर से मां का ब्लड प्रेशर बढ़ा, परिवार ने कहा- आस्था और अलंकार दोनों के साथ

शंकराचार्य और उनके शिष्यों के कथित अपमान और यूजीसी के नए नियम के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चार पन्नों के अपने इस्तीफे में पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने केंद्र और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया।

less than 1 minute read
Google source verification

कानपुर

image

Aman Pandey

Jan 28, 2026

बरेली सिटी मजिस्ट्रेट, अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा, अलंकार अग्निहोत्री का परिवार, अलंकार अग्निहोत्री की मां, अलंकार अग्निहोत्री की मां का ब्लड प्रेशर, परिवार अलंकार अग्निहोत्री के साथ, यूजीसी के नए नियम, यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, Bareilly City Magistrate, Alankar Agnihotri resigns, Alankar Agnihotri's family, Alankar Agnihotri's mother, family with Alankar Agnihotri, new UGC rules, against UGC regulations, Shankaracharya Avimukteshwaranand

कानपुर के केशवनगर डब्लू ब्लॉक स्थित एक सामान्य से दो मंजिला मकान में इन दिनों सन्नाटा और चिंता का माहौल है। इसी मकान में पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री के परिजन रहते हैं। मकान के बाहर ‘जय बजरंगबली निवास’ लिखा बोर्ड लगा है। अंदर एक कमरे में उनकी मां गीता अग्निहोत्री आराम कर रही हैं। परिजनों के मुताबिक, बेटे के इस्तीफे की खबर के बाद उनका रक्तचाप बढ़ गया है और वे किसी से बातचीत नहीं कर रही हैं।

ड्राइंगरूम में बैठे अलंकार के ताऊ, सेवानिवृत्त विंग कमांडर एसके अग्निहोत्री ने बताया कि अलंकार ने परिवार में किसी को भी अपने इस्तीफे के बारे में पहले से नहीं बताया था। इसकी जानकारी उन्हें बहू आस्था से मिली। उन्होंने कहा कि परिवार ने आस्था को भरोसा दिलाया है कि इस फैसले में पूरा परिवार अलंकार के साथ खड़ा है।

‘इस्तीफे के बाद अलंकार से सीधे बात नहीं हुई’

अलंकार के ताऊ एसके अग्निहोत्री ने बताया कि इस्तीफे के बाद से उनकी अलंकार से सीधे बात नहीं हुई है, लेकिन बहू आस्था से संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि परिवार ने आस्था को धैर्य रखने को कहा है। ताऊ ने कहा, ‘अलंकार ने जो भी किया है, वह सोच-समझकर ही किया होगा। कुछ परेशानियां आएंगी, पर परिवार उसके साथ हैं।’

मां ने संभाला परिवार

अलंकार के पिता विजय अग्निहोत्री बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत थे। एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया था। परिजनों के अनुसार, अलंकार के पिता के निधन के बाद मां गीता अग्निहोत्री को बैंक में कैशियर की नौकरी मिली और उन्होंने अकेले दम पर सभी बच्चों की परवरिश की। सभी बच्चों ने बड़े शिक्षण संस्थानों से बीटेक किया। अलंकार के अलावा अन्य भाई-बहन बड़ी कंपनियों में ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 08:58 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे की खबर से मां का ब्लड प्रेशर बढ़ा, परिवार ने कहा- आस्था और अलंकार दोनों के साथ

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे: 63 किलोमीटर का, एनएचएआई का एकमुश्त टोल लेने का निर्णय

कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एकमुश्त टोल, फोटो सोर्स- मेटा एआई
कानपुर

छात्र की हत्या का खुलासा: अवैध संबंधों की जानकारी पर कर रहा था अवैध वसूली, टीचर ने काट दिया गला

घटना की जानकारी देते क्षेत्राधिकारी, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी शिक्षक (फोटो सोर्स- कानपुर देहात पुलिस)
यूपी न्यूज

315 बोर के तमंचे की फैक्ट्री: देशी तमंचे का निर्माण, बने और अधबने तमंचे सहित तीन गिरफ्तार

खुलासा करते पुलिस उपायुक्त सेंट्रल फोटो सोर्स- पुलिस कमिश्नरेट कानपुर
कानपुर

यूजीसी के खिलाफ प्रधानमंत्री को खून से पत्र: डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी

यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन, प्रधानमंत्री को पत्र फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)
कानपुर

कल सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ: इन क्षेत्रों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.