भाजपा विधायक का मस्जिद के सामने सूअर की बोटी वाला बयान, जुम्मे की नमाज के बाद हंगामा, कार्रवाई की मांग

Pig meat in front of mosque कानपुर में जुम्मे की नमाज के बाद पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया गया। जिसमें भाजपा विधायक राहुल बच्चा सोनकर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने बताया कि भाजपा विधायक ने बिना किसी जांच के मस्जिदों को लेकर विवादित टिप्पणी की है। जिससे मुस्लिम समाज आहत है। भाजपा विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दरअसल दुर्गा मंदिर के बगल के खेत में 100 गोवंश के अवशेष मिले थे।‌ इसके बाद बिल्हौर विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने एडीसीपी के सामने पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो मस्जिद के सामने सूअर की बूटी रखा जाएगा।