कानपुर

भाजपा विधायक का मस्जिद के सामने सूअर की बोटी वाला बयान, जुम्मे की नमाज के बाद हंगामा, कार्रवाई की मांग

कानपुर में जुम्मे की नमाज के बाद भाजपा विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी की गई। विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई।



कानपुर

image

Narendra Awasthi

Jan 16, 2026

भाजपा विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग (फोटो सोर्स- पत्रिका)



Pig meat in front of mosque कानपुर में जुम्मे की नमाज के बाद पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया गया। जिसमें भाजपा विधायक राहुल बच्चा सोनकर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने बताया कि भाजपा विधायक ने बिना किसी जांच के मस्जिदों को लेकर विवादित टिप्पणी की है। जिससे मुस्लिम समाज आहत है। भाजपा विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दरअसल दुर्गा मंदिर के बगल के खेत में 100 गोवंश के अवशेष मिले थे।‌ इसके बाद बिल्हौर विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने एडीसीपी के सामने पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो मस्जिद के सामने सूअर की बूटी रखा जाएगा।

देवी मंदिर के बगल के खेत में मिला था गोवंश पशुओं का अवशेष

उत्तर प्रदेश के कानपुर में देवी मंदिर के बिल्हौर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित देवी मंदिर के बगल में खेत में गोवंश पशुओं के अवशेष मिले थे, जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए और उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। भाजपा विधायक राहुल बच्चा सोनकर बिल्हौर थाना पहुंच गए, जहां उन्होंने एडीसीपी कपिल देव सिंह के सामने आप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि 48 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो बिल्हौर की सभी मस्जिदों के सामने सूअर की बूटी रखवा देंगे।

जाजमऊ की मस्जिद में हुआ प्रदर्शन

जाजमऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत मदीना मस्जिद के सामने जुम्मे की नमाज के बाद लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने हाथ में पोस्टर और बैनर ले रखे थे। इस मौके पर उन्होंने नारेबाजी भी की और बिल्हौर विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने मस्जिदों को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ‌

संबंधित विषय:

up news

Updated on:

16 Jan 2026 08:46 pm

Published on:

16 Jan 2026 08:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / भाजपा विधायक का मस्जिद के सामने सूअर की बोटी वाला बयान, जुम्मे की नमाज के बाद हंगामा, कार्रवाई की मांग

