चार घंटे में पूरी होगी दिल्ली से बनारस की दूरी, यह स्टेशन हैं प्रस्तावित

Bullet Train will Pass from 12 Stations between Delhi to Varanasi- प्रदेश को आधुनिक सुविधाओं से लैस कराने में एक कदम आगे बढ़ाते हुए दिल्ली से बनारस के बीच बुलेट ट्रेन का खांका तैयार कर लिया गया है। बुलेट ट्रेन का रूट कन्नौज से कानपुर और अरौल से मकनपुर होते हुए उन्नाव के बांगरमऊ से होगा।