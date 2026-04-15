Kanpur News:नारी शक्ति वंदन अधिनियम: महिलाओं को मिलेगा 33% हक, बदल जाएगी राजनीति की तस्वीर

राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं के आत्मविश्वास और उनकी राजनीतिक भागीदारी को नई ऊंचाई देगा। उनके अनुसार, जब महिलाएं नेतृत्व में आती हैं तो परिवार, समाज और देश का संतुलित व तेज विकास सुनिश्चित होता है। बीते एक दशक में करोड़ों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनी हैं। यह अधिनियम उन्हें निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का मजबूत अवसर प्रदान करेगा और देश के समग्र विकास को नई दिशा देगा।