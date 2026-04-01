Kanpur News:बुजुर्ग दंपती से 16.77 लाख की ठगी, बेटा बनकर किया विश्वासघात

विश्वास में आकर बुजुर्ग दंपती ने आरोपी के खाते में 15.87 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए, जबकि 90 हजार रुपये नकद भी दिए। कुछ समय बाद जब उन्हें मुनाफा या निवेश से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली, तो शक गहराया। जांच करने पर पता चला कि पैसा कहीं निवेश ही नहीं किया गया। जब दंपती ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी टालमटोल करने लगा और कथित तौर पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने दिसंबर 2024 में स्थानीय थाने में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 4 दिसंबर 2025 को पुलिस आयुक्त से गुहार लगाई गई। जांच के बाद करीब चार महीने बाद मामला दर्ज किया गया।