Kanpur News:सड़क को लेकर मजाक पड़ा भारी: दुकानदार की पिटाई में युवक के तीन दांत टूटे, वीडियो वायरल

पीड़ित अमित के अनुसार, विवाद बढ़ने पर दुकानदार ने उसे जबरन दुकान के अंदर खींच लिया। वहां संजय और उसके बेटे ने मिलकर डंडों से उसकी पिटाई कर दी। इस हमले में अमित गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके तीन दांत टूट गए। मारपीट के बाद घायल युवक किसी तरह खुद को बचाकर बाहर निकला और सीधे रावतपुर थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। वही घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे। कई लोगों ने मामूली बात पर इस तरह की हिंसा को लेकर नाराजगी जताई।