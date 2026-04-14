Kanpur News:ATM में लगा ‘चालाकी का जाल’, लेकिन फंस गया खुद शातिर—युवक की नजर ने खोली ठगी की पूरी कहानी!

लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया, जब कुछ देर बाद वह दोबारा उसी एटीएम पर पहुंचे। इस बार उन्होंने देखा कि एक युवक मशीन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और ‘प्लेट’ लगाकर पैसे निकाल रहा है। शक होते ही अमित ने तुरंत युवक को पकड़ लिया। खुद को फंसता देख आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उसे पकड़कर जमकर पिटाई कर दी।