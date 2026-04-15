Kanpur Weather: 7 दिन में 10.6°C चढ़ा पारा, अप्रैल में ही जून जैसी तपिश; गर्मी ने बढ़ाई मुश्किलें

मौसम के आंकड़ों पर नजर डालें तो 08 अप्रैल को तापमान 26.8 डिग्री था। इसके बाद 09 अप्रैल को यह सीधे 30.2 डिग्री पर पहुंच गया। 10 अप्रैल को 32.1 डिग्री, 11 अप्रैल को 34.9 डिग्री, 12 अप्रैल को 35.6 डिग्री और 13 अप्रैल को 36 डिग्री दर्ज किया गया। 14 अप्रैल को यह आंकड़ा 37.2 डिग्री तक पहुंच गया। लगातार बढ़ते पारे ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इस बार गर्मी जल्दी और ज्यादा असर दिखा रही है।