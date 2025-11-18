दिल्ली से बिहार जा रही बस पलटी, एक बच्चे समेत 3 की मौत, 24 से ज्यादा घायल

हादसे में घायल हुए यात्रियों में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के लोग शामिल हैं। घायलों में बिहार के सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, छपरा और सीतामढ़ी के यात्री बड़ी संख्या में हैं, जबकि यूपी के गोरखपुर, अयोध्या और बस्ती के लोग भी घायल हुए हैं। इसके अलावा फरीदाबाद और दिल्ली के यात्री भी इस दुर्घटना का शिकार हुए। घायलों में प्रमुख रूप से पवन कुमार (सिवान), सत्येंद्र कुमार (सिवान), सपना दुबे (गोपालगंज), दयाशंकर (अयोध्या), गुड्डी (शिवगढ़), रणधीर सिंह (गोरखपुर), अंकुश (दरभंगा), अमित शर्मा (फरीदाबाद), शिवेंद्र सिंह (दिल्ली), प्रेम प्रकाश (छपरा), अभिषेक (बुलंदशहर), छाया कुशवाहा, संप्रति, लाक्षिका और संदीप कुमार (सासामुसा, गोपालगंज), साहिल (सिवान), अरविंद यादव और लालचंद यादव (रोहिणी, दिल्ली), रंजनी कुमारी (गोपालगंज), राजन कुमार (बस्ती), अजय (शिवान), गुड्डू बैठा (सीतामढ़ी) और अजय कुमार (बस्ती) शामिल हैं। सभी घायलों का कानपुर में इलाज चल रहा है, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है।