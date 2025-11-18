Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

दिल्ली से बिहार जा रही बस पलटी, एक बच्चे समेत 3 की मौत, 24 से ज्यादा घायल

कानपुर में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस पलट गई। हादसे एक बच्चे समेत 3 की मौत हो गई। वहीं, 24 से अधिक घायल।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Aman Pandey

Nov 18, 2025

Accident

कानपुर में मंगलवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हो गया। दिल्ली से बिहार जा रही एक स्लीपर बस अचानक पलट गई। हादसे में एक बच्चे समेत 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 24 से अधिक लोग घायल हो गए। बस में कुल 45 यात्री सवार थे।

बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ी बस

हादसा सुबह 4 बजे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ। तेज रफ्तार स्लीपर बस अचानक बेकाबू हो गई। पहले डिवाइडर पर चढ़ी, फिर सड़क किनारे पलटकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद बस में चीख-पुकार मच गई।

आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े और मदद में जुट गए। सूचना पर पुलिस और एक्सप्रेस-वे की रेस्क्यू टीम पहुंची। कई यात्रियों को सीटें काटकर बाहर निकाला, तब तक 3 यात्रियों की मौत हो गई थी। बाकी घायलों को अस्पताल भिजवाया।

बस में सवार थी 45 सवारियां

एसडीएम डॉ. संजीव दीक्षित, एसीपी मंजय सिंह और इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज पुलिस बल के साथ बिल्हौर सीएचसी पहुंचे। यात्रियों ने बताया कि बस सोमवार शाम दिल्ली से सिवान के लिए निकली थी। बस में कुल 45 सवारियां थी। सुबह 4 बजे चालक को झपकी आ गई, जिसकी वजह से तेज रफ्तार बस डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। टक्कर लगते ही बस में कोहराम मच गया। अरौल इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह यादव ने बताया कि नींद की वजह से हादसा होने की आशंका है। हादसे के बाद बस चालक और क्लीनर मौके से फरार हो गए।

घायलों का नाम

हादसे में घायल हुए यात्रियों में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के लोग शामिल हैं। घायलों में बिहार के सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, छपरा और सीतामढ़ी के यात्री बड़ी संख्या में हैं, जबकि यूपी के गोरखपुर, अयोध्या और बस्ती के लोग भी घायल हुए हैं। इसके अलावा फरीदाबाद और दिल्ली के यात्री भी इस दुर्घटना का शिकार हुए। घायलों में प्रमुख रूप से पवन कुमार (सिवान), सत्येंद्र कुमार (सिवान), सपना दुबे (गोपालगंज), दयाशंकर (अयोध्या), गुड्डी (शिवगढ़), रणधीर सिंह (गोरखपुर), अंकुश (दरभंगा), अमित शर्मा (फरीदाबाद), शिवेंद्र सिंह (दिल्ली), प्रेम प्रकाश (छपरा), अभिषेक (बुलंदशहर), छाया कुशवाहा, संप्रति, लाक्षिका और संदीप कुमार (सासामुसा, गोपालगंज), साहिल (सिवान), अरविंद यादव और लालचंद यादव (रोहिणी, दिल्ली), रंजनी कुमारी (गोपालगंज), राजन कुमार (बस्ती), अजय (शिवान), गुड्डू बैठा (सीतामढ़ी) और अजय कुमार (बस्ती) शामिल हैं। सभी घायलों का कानपुर में इलाज चल रहा है, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Nov 2025 09:37 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / दिल्ली से बिहार जा रही बस पलटी, एक बच्चे समेत 3 की मौत, 24 से ज्यादा घायल

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Double Decker Bus Crash: दिल दहला देने वाला हादसा: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटी, तीन की मौत, दर्जनों यात्री गंभीर घायल

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
कानपुर

जैश की महिला विंग हेड डॉक्टर शाहीन का स्लीपर सेल: 19 से अधिक महिलाओं के मोबाइल नंबर मिले, अब स्विच ऑफ  

महिला आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद (फोटो सोर्स- कानपुर मेडिकल कॉलेज)
कानपुर

यूपी मौसम: कानपुर लगातार आठवें दिन सबसे ठंडा जिला, बंगाल की खाड़ी में मौसमी हलचल, जानें मौसम का हाल

कानपुर

यह डॉक्टर भी 2013 में हुआ था गायब, अब कानपुर में तैनात, सऊदी अरब रिटर्न को पूछताछ के लिए बुलाया गया

कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर हामिद अंसारी (फोटो सोर्स- कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज)
कानपुर

दिल्ली विस्फोट: डॉक्टर शाहीन के पास तीन पासपोर्ट, एक कानपुर के पते से बनाया गया

डॉक्टर शाहीन (फोटो सोर्स- कानपुर मेडिकल कॉलेज)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.