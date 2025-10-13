चेन स्नेचिंग की घटनाओं से हड़कंप, 260 कैमरों की फुटेज और तीन टीमों के माध्यम से पकड़े गए अभियुक्त

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर कमिश्नरेट पुलिस
Kanpur crime news कानपुर में चेन स्नेचिंग की घटनाओं से पुलिस प्रशासन हिल गया। घटनाओं के खुलासे के लिए तीन टीमें गठित की गई थी। जिनका नेतृत्व पुलिस उपायुक्त दक्षिण, सहायक पुलिस आयुक्त बाबू पुरवा और थाना प्रभारी गोविंद नगर कर रहे थे। सीसीटीवी कैमरा से प्राप्त फुटेज का परीक्षण किया गया। 260 कैमरों के फुटेज को देखा गया। जिसके माध्यम से अभियुक्तों की पहचान की गई। इस मामले में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके पास से लूटे गए ज्वेलरी और नगदी भी बरामद की गई है। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने यह जानकारी दी है।
उत्तर प्रदेश की कानपुर के गोविंद नगर थाना और विधनू थाना क्षेत्र अंतर्गत चेन स्नेचिंग की घटनाएं काफी बढ़ गई थी। जिससे पुलिस पर भी सवाल उठ रहे थे। चेन स्नैचर की गिरफ्तारी के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने तीन टीमें गठित की। डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि घटनास्थल से लेकर अपराधियों के घर तक के सीसीटीवी फुटेज को देखा गया। जिसके माध्यम से तीन अभियुक्तों की पहचान की गई है।
डीसीपी दक्षिण ने बताया कि गोविंद नगर थाना क्षेत्र से भानू, रवि और शाहिल को गिरफ्तार किया गया है। तीनों गुजैनी के पास बैठकर आपस में सलाह करते थे। रवि के ऊपर पाक्सो और दुष्कर्म का मामला दर्ज है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य मुकदमा तीनों पर नहीं है। मैन्युअल भी मुकदमों की जांच की जा रही है।
दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि इन तीनों ने जिस ज्वैलर्स को माल बेचा था। उसके यहां से माल बरामद कर लिया गया है। जिसमें मंगलसूत्र और नगदी भी शामिल है। पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। गोविंद नगर की टीम को 10 हजार रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है।
