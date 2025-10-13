चेन स्नेचिंग की घटनाओं से हड़कंप, 260 कैमरों की फुटेज और तीन टीमों के माध्यम से पकड़े गए अभियुक्त

Kanpur crime news कानपुर में चेन स्नेचिंग की घटनाओं से पुलिस प्रशासन हिल गया। घटनाओं के खुलासे के लिए तीन टीमें गठित की गई थी। जिनका नेतृत्व पुलिस उपायुक्त दक्षिण, सहायक पुलिस आयुक्त बाबू पुरवा और थाना प्रभारी गोविंद नगर कर रहे थे। सीसीटीवी कैमरा से प्राप्त फुटेज का परीक्षण किया गया। 260 कैमरों के फुटेज को देखा गया। जिसके माध्यम से अभियुक्तों की पहचान की गई‌। इस मामले में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके पास से लूटे गए ज्वेलरी और नगदी भी बरामद की गई है। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने यह जानकारी दी है।