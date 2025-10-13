Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

चेन स्नेचिंग की घटनाओं से हड़कंप, 260 कैमरों की फुटेज और तीन टीमों के माध्यम से पकड़े गए अभियुक्त

Kanpur crime news कानपुर में चेन स्नेचिंग की घटनाओं को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने तीन टीमें गठित की। जिसने 260 कैमरों के फूटेज के माध्यम से तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी साउथ में यह जानकारी दी।

2 min read

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Oct 13, 2025

पुलिस की गिरफ्त में अभियुक्त (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर कमिश्नरेट पुलिस)

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर कमिश्नरेट पुलिस

Kanpur crime news कानपुर में चेन स्नेचिंग की घटनाओं से पुलिस प्रशासन हिल गया। घटनाओं के खुलासे के लिए तीन टीमें गठित की गई थी। जिनका नेतृत्व पुलिस उपायुक्त दक्षिण, सहायक पुलिस आयुक्त बाबू पुरवा और थाना प्रभारी गोविंद नगर कर रहे थे। सीसीटीवी कैमरा से प्राप्त फुटेज का परीक्षण किया गया। 260 कैमरों के फुटेज को देखा गया। जिसके माध्यम से अभियुक्तों की पहचान की गई‌। इस मामले में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके पास से लूटे गए ज्वेलरी और नगदी भी बरामद की गई है। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने यह जानकारी दी है।

260 कैमरों का देखा गया फुटेज

उत्तर प्रदेश की कानपुर के गोविंद नगर थाना और विधनू थाना क्षेत्र अंतर्गत चेन स्नेचिंग की घटनाएं काफी बढ़ गई थी। जिससे पुलिस पर भी सवाल उठ रहे थे। चेन स्नैचर की गिरफ्तारी के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने तीन टीमें गठित की। डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि घटनास्थल से लेकर अपराधियों के घर तक के सीसीटीवी फुटेज को देखा गया। जिसके माध्यम से तीन अभियुक्तों की पहचान की गई है।

रवि के ऊपर पाक्सो और दुष्कर्म का मामला दर्ज

डीसीपी दक्षिण ने बताया कि गोविंद नगर थाना क्षेत्र से भानू, रवि और शाहिल को गिरफ्तार किया गया है। तीनों गुजैनी के पास बैठकर आपस में सलाह करते थे। रवि के ऊपर पाक्सो और दुष्कर्म का मामला दर्ज है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य मुकदमा तीनों पर नहीं है। मैन्युअल भी मुकदमों की जांच की जा रही है।

ज्वैलर्स के यहां से माल बरामद

दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि इन तीनों ने जिस ज्वैलर्स को माल बेचा था। उसके यहां से माल बरामद कर लिया गया है। जिसमें मंगलसूत्र और नगदी भी शामिल है। पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। गोविंद नगर की टीम को 10 हजार रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है।

संबंधित विषय:

up crime news

up news

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

13 Oct 2025 10:03 pm

Published on:

13 Oct 2025 09:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / चेन स्नेचिंग की घटनाओं से हड़कंप, 260 कैमरों की फुटेज और तीन टीमों के माध्यम से पकड़े गए अभियुक्त

बड़ी खबरें

कानपुर

उत्तर प्रदेश

