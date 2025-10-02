तीन मौसमी प्रणालियों का टकराव: होगी अनोखी घटना, इन क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश अलर्ट

Collision three weather systems आईएमडी मौसम विज्ञान विभाग अनोखी घटना का अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार उत्तरी भारत के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। जबकि इसी समय अरब सागर में भी एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। जो उत्तर पूर्व की ओर द्वारका और गुजरात की तट की तरफ बढ़ रहा है। इसी प्रकार 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तूफान आगे की ओर बढ़ रहा है। तीनों मौसमी प्रणालियों के आपस में टकराने की संभावना है। जिससे 4 से 8 अक्टूबर के बीच एक बहुत ही ऐतिहासिक अनोखी घटना हो सकती है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उसके आसपास के राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो सकती है। जबकि राज्यों के सभी बंदरगाहों पर स्थानीय चेतावनी संकेत तीन ( LC-3) लगाने का सुझाव दिया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिलेगा।