Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

तीन मौसमी प्रणालियों का टकराव: होगी अनोखी घटना, इन क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश अलर्ट

Collision three weather systems आईएमडी मौसम विज्ञान विभाग अनोखी घटना का अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार उत्तरी भारत के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। जबकि इसी समय अरब सागर में भी एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। जो उत्तर पूर्व की ओर द्वारका और गुजरात की तट की तरफ [&hellip;]

2 min read

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Oct 02, 2025

तूफान आने का अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Collision three weather systems आईएमडी मौसम विज्ञान विभाग अनोखी घटना का अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार उत्तरी भारत के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। जबकि इसी समय अरब सागर में भी एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। जो उत्तर पूर्व की ओर द्वारका और गुजरात की तट की तरफ बढ़ रहा है। इसी प्रकार 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तूफान आगे की ओर बढ़ रहा है। तीनों मौसमी प्रणालियों के आपस में टकराने की संभावना है। जिससे 4 से 8 अक्टूबर के बीच एक बहुत ही ऐतिहासिक अनोखी घटना हो सकती है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उसके आसपास के राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो सकती है। जबकि राज्यों के सभी बंदरगाहों पर स्थानीय चेतावनी संकेत तीन ( LC-3) लगाने का सुझाव दिया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिलेगा।

बादलों की आवाजाही बनी रहेगी

मौसम विभाग सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले 4 दिनों तक ऊंचे आसमान पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। 3 से 6 अक्टूबर के बीच बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। दक्षिण और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 3.1 मिमी बारिश होने की संभावना है।‌

कैसा रहेगा कानपुर में 3 अक्टूबर का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। 66 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। बादल गरजने और चमकने की चेतावनी दी गई है। ठीक-ठाक बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले 24 घंटे में 4.5 मिली मीटर बारिश हो सकती है। इस दौरान लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है।

कैसा रहेगा 4 अक्टूबर का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहने का अनुमान है। गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटे में 16.27 मिमी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 90 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। जबकि रविवार 5 अक्टूबर को 25 से 30 डिग्री तापमान के बीच 40 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 06:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / तीन मौसमी प्रणालियों का टकराव: होगी अनोखी घटना, इन क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आईआईटी कानपुर: कमरे में तीन दिनों से छात्र का शव फांसी पर लटका रहा, बदबू आने पर हुई जानकारी

आईआईटी छात्र ने की आत्महत्या (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब)
कानपुर

अलीगढ़-गोविंदपुरी-अलीगढ़ के लिए नई मेमू ट्रेन, 60 रुपए, 5 घंटे 20 मिनट में 305 किलोमीटर की यात्रा पुरी

कानपुर अलीगढ़ के बीच मेमू ट्रेन (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
कानपुर

नवरात्र के डांडिया कार्यक्रम में पहुंचे दो मुस्लिम युवकों की महिलाओं के साथ छेड़छाड़, गिरफ्तार

कानपुर

धुआंधार बारिश अलर्ट: गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को भी भारी बारिश का अलर्ट

कानपुर

सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 33 महीने बाद पहुंचे अपने घर, बोले- बेगम को विधायक बनने के लिए शुक्रिया

इरफान सोलंकी जेल से रिहा (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.