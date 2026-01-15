15 जनवरी 2026,

गुरुवार

कानपुर

70 और 65 साल के तांत्रिकों ने महिला के साथ किया रेप, आधी रात बेहोशी के हाल में छोड़ हुए फरार

कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र में दो बुजुर्ग तांत्रिकों ने तंत्र-मंत्र और भूत उतारने के नाम पर मानसिक रूप से बीमार युवती के साथ गैंगरेप किया।

कानपुर

image

Anuj Singh

Jan 15, 2026

tantrik

फोटो-एआई जेनरेटेड

Kanpur Crime News: यूपी के कानपुर में एक बेहद शर्मनाक और दुखद घटना सामने आई है। यहां तंत्र-मंत्र और भूत उतारने के नाम पर दो बुजुर्ग लोगों ने एक मानसिक रूप से बीमार युवती के साथ गैंगरेप किया। यह मामला मानवता को शर्मसार करने वाला है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पीड़िता की हालत और परिवार की मजबूरी

सजेती थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली यह युवती शादीशुदा है। वह पिछले दो साल से मानसिक रूप से बीमार चल रही थी। उसके पिता ने उसे कई डॉक्टरों के पास दिखाया और इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बीमारी के कारण वह परेशान रहती थी। आखिरकार, गांव वालों और रिश्तेदारों की सलाह पर पिता ने झाड़-फूंक करवाने का फैसला किया। उन्हें बताया गया कि यह बीमारी किसी बुरी आत्मा या शैतान के कारण है। इसीलिए उन्होंने घाटमपुर के बसौरा गांव के 70 साल के राम जीवन नाम के तांत्रिक और एक अन्य 65 साल के तांत्रिक को घर बुलाया। परिवार पूरी तरह से विश्वास में था कि ये लोग बेटी को ठीक कर देंगे।

तांत्रिकों ने कहा शैतान का साया

तांत्रिकों ने पिता से कहा कि युवती पर शैतान या बुरी आत्मा सवार है। इसे उतारने के लिए उसे अकेले कमरे में ले जाना होगा, क्योंकि भूत अकेले में ही भागेगा। अगर कोई और मौजूद रहा तो भूत नहीं जाएगा। विश्वास में आकर पिता ने अपनी बेटी को दोनों तांत्रिकों के साथ कमरे में भेज दिया। कमरे में बंद होने के बाद तांत्रिकों ने पहले तंत्र-मंत्र का ढोंग रचा। फिर उन्होंने युवती को डराया कि अगर उसने विरोध किया या किसी को बताया तो उसके परिवार को नुकसान होगा या भूत और सताएगा। इस डर और मजबूरी का फायदा उठाकर दोनों ने बारी-बारी से युवती के साथ गैंगरेप किया। यह क्रूरता आधी रात तक चलती रही।

घटना के बाद युवती की हालत

जब तांत्रिक कमरे से बाहर निकले, तो युवती बेहोश पड़ी हुई थी। उनके जाने के बाद जब उसे होश आया, तो वह रोते हुए बाहर आई और अपने पिता को पूरी घटना बता दी। पिता को यह सुनकर बहुत सदमा लगा। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पीड़ित पिता की शिकायत पर घाटमपुर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया। सजेती थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को घटनास्थल से ही पकड़ लिया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रामीणों ने भी उन्हें पकड़कर पीटा था।

एसीपी घाटमपुर ने बताया कि युवती का मेडिकल जांच कराया गया है। जल्द ही उसके कोर्ट में 164 धारा के तहत बयान दर्ज कराए जाएंगे। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या इन तांत्रिकों ने पहले भी किसी अन्य महिला के साथ ऐसा शोषण किया है या नहीं। साथ ही अंधविश्वास के इस मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। अंधविश्वास और झाड़-फूंक के नाम पर कितने लोग महिलाओं का शोषण करते हैं।

15 Jan 2026 09:24 am

