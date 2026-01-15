70 और 65 साल के तांत्रिकों ने महिला के साथ किया रेप, आधी रात बेहोशी के हाल में छोड़ हुए फरार

सजेती थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली यह युवती शादीशुदा है। वह पिछले दो साल से मानसिक रूप से बीमार चल रही थी। उसके पिता ने उसे कई डॉक्टरों के पास दिखाया और इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बीमारी के कारण वह परेशान रहती थी। आखिरकार, गांव वालों और रिश्तेदारों की सलाह पर पिता ने झाड़-फूंक करवाने का फैसला किया। उन्हें बताया गया कि यह बीमारी किसी बुरी आत्मा या शैतान के कारण है। इसीलिए उन्होंने घाटमपुर के बसौरा गांव के 70 साल के राम जीवन नाम के तांत्रिक और एक अन्य 65 साल के तांत्रिक को घर बुलाया। परिवार पूरी तरह से विश्वास में था कि ये लोग बेटी को ठीक कर देंगे।